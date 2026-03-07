Episodio di violenza in pieno centro ad Eboli

Ancora un episodio di violenza nel cuore della città di Eboli, dove nel tardo pomeriggio un imprenditore del settore import export è stato aggredito dopo un banale diverbio sul marciapiede.

I fatti

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava camminando quando sarebbe stato sfiorato da una bicicletta guidata da un ventenne. L’imprenditore avrebbe invitato il giovane a fare attenzione, ma la situazione è degenerata in pochi istanti.

Il ragazzo, infatti, avrebbe reagito colpendo l’uomo spingendolo a terra. Nella caduta la vittima ha battuto la testa sull’asfalto, riportando un trauma cranico e un evidente sanguinamento dal naso e dalla fronte.