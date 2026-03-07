Cronaca

Episodio di violenza in pieno centro ad Eboli

Imprenditore aggredito dopo un diverbio nel centro cittadino

Redazione Infocilento

Ancora un episodio di violenza nel cuore della città di Eboli, dove nel tardo pomeriggio un imprenditore del settore import export è stato aggredito dopo un banale diverbio sul marciapiede.

I fatti

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava camminando quando sarebbe stato sfiorato da una bicicletta guidata da un ventenne. L’imprenditore avrebbe invitato il giovane a fare attenzione, ma la situazione è degenerata in pochi istanti.

Il ragazzo, infatti, avrebbe reagito colpendo l’uomo spingendolo a terra. Nella caduta la vittima ha battuto la testa sull’asfalto, riportando un trauma cranico e un evidente sanguinamento dal naso e dalla fronte.

Leggi anche:

Eboli, caso di scabbia in una scuola media

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Incidente sulla Cilentana: auto contro cinghiale

L’automobilista è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo

Gill Voria, allenatore del Siena, si racconta a InfoCilento: «Il Cilento? Tornarci mi emoziona sempre»

Gill Voria ha analizzato il momento positivo della sua squadra, sottolineando come il suo gruppo sia ottimo e molto unito.

Incidente a Eboli, marocchino investito a Santa Cecilia

L’uomo ha riportato ferite e contusioni. Necessario il trasferimento in ospedale

Sala Consilina: donna sola in casa avverte malore, salvata grazie ai vicini

Per accedere all’appartamento si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Agropoli Lungomare

Agropoli si rifà il look: manutenzione al via sul Lungomare San Marco e piano asfalti in centro

Al via i lavori di manutenzione sul lungomare San Marco ad Agropoli. Il sindaco Mutalipassi annuncia interventi su decoro, arredo urbano e nuove asfaltature in attesa del progetto Waterfront

La Polisportiva Basket Agropoli cade a Pozzuoli

Nonostante un buon avvio i delfini vengono sconfitti 84 a 75

Dissesto idrogeologico a Santa Marina e Torraca: crolla la provinciale a Salise, strade chiuse e viabilità in ginocchio

Si aggrava la frana in contrada Salise a Santa Marina: cede il muraglione e gran parte della carreggiata. Nuovi divieti di transito anche a Torraca in località Nurriti Fenosa

Traffico

Incidente sulla Cilentana: feriti, disagi e lunghe code

È successo questo pomeriggio, notevoli disagi alla circolazione

Polizia stadio Arechi

Salernitana, protesta dei tifosi alla vigilia della gara col Latina: “Non meritate la nostra passione”

Cori e striscioni di protesta alla rifinitura della squadra

Mimosa

Oltre la mimosa: a San Mango Cilento un viaggio tra storia e conquiste femminili

Non una semplice ricorrenza, ma un viaggio nel tempo e nella società

Promozione, Agropoli ripresa nel finale. Volpe: “Provo vergogna”

La Virtus Montoro fa 2-2 all'ultimo secondo: crisi totale per i delfini

Santa Maria, che vittoria! Tre punti cruciali in casa della Sanseverinese

La squadra di mister Condemi guadagna tre punti preziosi in chiave salvezza