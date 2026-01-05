Epifania di solidarietà a Eboli: arriva il “Giocattolo sospeso”

Nel giorno dell’Epifania arriva a Eboli l’iniziativa solidale “Giocattolo sospeso”, promossa dall’Associazione Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli, presieduta da Armando De Martino, in collaborazione con la Comunità di San Francesco, grazie alla sensibilità di padre Salvatore Mancino, e con il supporto di Sodalis – CSV Salerno.

L’iniziativa

L’appuntamento è per domani 6 gennaio alle ore 16:30, presso la sede di Web Radio Francesco, in Porta Dogana n. 5, nel centro storico di Eboli. Dopo le festività natalizie, molti bambini si ritrovano con tanti regali ricevuti, spesso destinati a restare inutilizzati ovvero, mai davvero “giocati”.

Ecco cosa funziona

Una realtà che si contrappone a quella di tanti altri bambini che, invece, non hanno ricevuto nulla. Da questa riflessione nasce il giocattolo sospeso: un gesto semplice che trasforma l’abbondanza in condivisione. Il meccanismo è immediato e simbolico: porta un giocattolo nuovo, ricevi una calza, dona un sorriso. Uno scambio che diventa occasione di incontro e partecipazione, rafforzando il senso di comunità e il valore della condivisione.

I giocattoli raccolti saranno destinati ai bambini che ne hanno più bisogno, restituendo alla festa della Befana il suo significato più autentico: quello della solidarietà concreta.