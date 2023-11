Endocrinologia e Diabetologia: all’ospedale di Eboli c’è l’ambulatorio medico

L’ospedale di Eboli resta fiore all’occhiello per l’offerta sanitaria e buone nuove arrivano in materia di Endocrinologia e Diabetologia. “Ancora una volta grazie alla professionalità di medici, infermieri, Oss, tecnici, nonostante le carenze strutturali e di personale nel corso di mesi/anni più volte denunciate dalla UILFPL, riesce ad erogare prestazioni sanitarie di alto livello, un’altra soddisfazione per questo presidio è l’ambulatorio di Endocrinologia e Diabetologia”, dice Vito Sparano segretario della della UILFPL Eboli.

Le attività dell’Unità operativa complessa di Medicina

Presso l’unità operativa complessa di Medicina del P.O. di Eboli diretta dal Dottor Giuseppe Toriello, è attivo l’ambulatorio di Endocrinologia e Diabetologia, referente Dottoressa Ludovica Aliberti, con la possibilità di effettuare visite ambulatoriali nonché Day Hospital per le seguenti patologie: Diabete tipo 1 e tipo 2 (con inserimento di sensori glicemici e microinfusori), Problemi tiroidei (ipotiroidismo, ipertiroidismo, noduli tiroidei, carcinomi tiroidei), Obesità e sindrome metabolica, Endocrinologia pediatrica (in particolare pubertà precoce e ritardata, difetti di accrescimento, endocrinopatie in età pediatrica), Problematiche surrenaliche (es. noduli al surrene), Problematiche ipofisarie (es. adenomi ipofisari), Neoplasie neuroendocrine, Acne, irsutismo, sindrome dell’ovaio policistico, alterazioni del ciclo mestruale, Ipogonadismi maschili e femminili (es carenza di testosterone, assenza ciclo mestruale), Sindrome di Klinefelter, Ipercalcemie ed ipocalcemie (eccesso di PTH e calcio ovvero iperparatiroidismo, carenza di PTH e

calcio ovvero ipoparatiroidismo), Osteoporosi, Problemi endocrinologici nei paziente con talassemia major ed intermedia trasfusione dipendente.

“Un ringraziamento particolare alla Dottoressa Ludovica Aliberti, nonchè al Direttore Dottor Giuseppe Toriello, al capo dipartimento Giuseppe Gigliotti”, ha concluso Vito Sparano.