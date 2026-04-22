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Emergenza igienico-sanitaria a Futani: scatta l’allarme per l’invasione di piccioni

Il Comune di Futani lancia l'allarme per l'invasione di piccioni nel centro abitato. Il Sindaco Dario Trivelli richiede un piano operativo urgente per rischi sanitari

Chiara Esposito
Piccioni

Il Comune di Futani si trova a fronteggiare una seria emergenza igienico-sanitaria. La massiccia e incontrollata presenza di piccioni (Columba livia) nel centro abitato ha spinto il sindaco, Dario Trivelli, a richiedere un intervento urgente e coordinato alle autorità veterinarie regionali e provinciali. La situazione ha ormai raggiunto livelli di criticità tali da non poter essere gestita autonomamente dalle risorse comunali.

Le motivazioni del provvedimento e i rischi per la salute

La decisione di richiedere un supporto esterno nasce dalla constatazione di un fenomeno che sta interessando in modo capillare gli spazi pubblici e gli edifici del centro. Secondo quanto riportato nel documento ufficiale firmato dal primo cittadino, l’accumulo diffuso di deiezioni sta causando non solo un evidente degrado urbano, ma anche potenziali danni al patrimonio architettonico.

Tuttavia, la preoccupazione principale riguarda la tutela dei cittadini: sussistono infatti “concreti rischi per la salute pubblica” legati alla proliferazione di questi volatili in aree ad alta frequentazione. La gestione della fauna sinantropica urbana è una materia complessa che richiede competenze tecniche specifiche, di cui il Comune attualmente non dispone.

La richiesta d’intervento urgente al C.R.I.U.V. e alla ASL

Attraverso una nota indirizzata al C.R.I.U.V. (Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria) e, per conoscenza, alla ASL di Salerno, il sindaco Trivelli ha sollecitato azioni immediate. La richiesta punta a ottenere un supporto tecnico e sanitario per definire una strategia d’azione che sia efficace e rispettosa delle normative vigenti.

Nel documento viene formulata la seguente istanza: “si chiede con urgenza un sopralluogo immediato nel centro abitato di Futani, propedeutico all’attivazione, in tempi brevi, di un piano operativo per la gestione dell’emergenza”. Tale piano dovrà prevedere interventi straordinari di contenimento della popolazione di volatili, integrati da rigorose misure di profilassi.

Prossimi passi per il ripristino del decoro urbano

L’amministrazione comunale ha ribadito che la situazione è diventata non più procrastinabile. L’obiettivo è quello di attivare in tempi record un protocollo d’intesa con gli enti competenti per restituire sicurezza e decoro alle strade di Futani. Resta ora l’attesa per il riscontro delle autorità sanitarie, da cui dipenderà l’inizio delle operazioni di bonifica e il monitoraggio costante della popolazione di piccioni sul territorio comunale.

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