Elezioni Regionali stravolgono il calendario della Sagra del Fagiolo di Controne

Un imprevisto istituzionale ha costretto gli organizzatori della storica Sagra del Fagiolo di Controne a rivedere completamente i propri piani per l’edizione numero 41. A causa della concomitanza con le prossime Elezioni Regionali, l’atteso evento, che celebra il pregiato legume IGP, si sdoppierà in due distinti fine settimana.

Confermando la resilienza e lo “spirito contronese” che da sempre anima la manifestazione, gli organizzatori hanno annunciato sui canali social di aver trasformato la difficoltà in una “occasione creativa” per vivere la festa in modo nuovo.

Due anime per un’unica sagra

La XLI Sagra del Fagiolo di Controne si articolerà quindi in due momenti, permettendo al pubblico di sperimentare sia la tradizione che una suggestiva novità.

Il weekend classico contronese si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, mantenendo il solco della consueta tradizione autunnale.

La nuova data natalizia

L’appuntamento speciale è fissato per sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025. Questa seconda parte della sagra strizza l’occhio agli albori della manifestazione e promette di portare con sé un “tocco di magia natalizia”, aprendo le porte anche a chi non ha mai avuto modo di partecipare.

Gli organizzatori hanno inoltre fatto sapere che a breve saranno svelati tutti i dettagli riguardanti il percorso enogastronomico, le pietanze, gli ospiti e “qualche sorprendente novità” che, nonostante le difficoltà logistiche, si preannuncia come un elemento che renderà questa edizione ancora più speciale e imperdibile.