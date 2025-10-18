Elezioni regionali, il Partito Democratico pronto a presentare la lista. C’è Giovanni Guzzo

Si va completando anche la lista del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. Per la provincia di Salerno ci saranno gli uscenti Franco Picarone e Corrado Matera, l’ex consigliere di Palazzo Santa Lucia Nello Fiore, l’ebolitano Federico Conte e il cilentano Giovanni Guzzo. Il vicepresidente della provincia di Salerno e consigliere comunale di Novi Velia, è stato l’ultimo, in ordine di tempo, ad ufficializzare la candidatura.

Le parole di Giovanni Guzzo

“In questi anni abbiamo dimostrato che la buona politica esiste. Ora è tempo di trasformare quell’esperienza in visione regionale, per continuare a dare voce ai territori, ai giovani, alle famiglie, alle imprese che ogni giorno scelgono di restare e di credere nella nostra terra – ha detto – Ho deciso ormai da tanto tempo da che parte stare. Ed ora ne sono più che mai convinto”.

Le donne in campo

Tra le donne che completeranno la lista, invece, ci dovrebbero essere l’ex consigliere regionale Anna Petrone in quota Schlein, l’assessore di Salerno Paola De Roberto, Federica Fortino in giunta a Nocera Inferiore e Anna Raviele, segretario del Pd di Battipaglia.

Entro martedì dovrebbe arrivare l’ufficialità della composizione del gruppo Dem, ma non tutti i nomi sono già blidanti, dunque non sono esclusi colpi di scena.