Elezioni Regionali, Celano: “Risultato di FI frutto del lavoro sul territorio”

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di Roberto Celano, neo eletto in Consiglio regionale della Campania con 8.650 preferenze personali.

Dato positivo per la coalizione di centrodestra

L’esponente di Forza Italia ha analizzato l’esito del voto, definendo il risultato ottenuto “un dato politico significativo” per il partito e per l’intera coalizione di centrodestra. Celano ha sottolineato come il risultato rappresenti l’avvio di “una nuova fase” che conferma Forza Italia come terzo partito in Campania e secondo nella coalizione di centrodestra. Un traguardo che, secondo il neo consigliere, è stato possibile grazie al lavoro svolto sui territori e alla guida dell’onorevole Martusciello.

“In provincia di Salerno – ha affermato – rivendichiamo una crescita notevole: negli ultimi cinque anni abbiamo raddoppiato i voti e radicato Forza Italia”. Celano ha evidenziato inoltre la distanza minima tra le preferenze ottenute da Forza Italia e quelle di Fratelli d’Italia: “Siamo sotto di pochissimo pur non avendo il candidato presidente. Credo che il nostro partito meriti di guidare la coalizione”.

Nel ringraziare gli elettori, il neo consigliere ha assicurato il massimo impegno nel rapporto con il territorio, annunciando la volontà di portare in aula le principali criticità segnalate durante la campagna elettorale.