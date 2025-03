Elezioni provinciali, Vietri (FdI): ” Giuseppe Rinaldi voce dei territori, lo sostengano anche i civici”

“Giuseppe Rinaldi è un uomo di valore oltre ad essere un ottimo sindaco. La sua esperienza amministrativa e politica affonda le radici nel territorio, tra la gente, a contatto con i bisogni veri dei cittadini. In questi anni, militando e ricoprendo ruoli nello stesso partito, ho avuto modo di apprezzarne le doti sia umane che politiche”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri a margine della presentazione, a Salerno, della candidatura a presidente della Provincia per il centrodestra del primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi.

Rinaldi voce dei territori

“Siamo di fronte, ancora una volta, ad una elezione ‘anomala’ che, va ricordato, a causa della Riforma Delrio voluta del Pd, non vedrà la partecipazione dei cittadini. Il centrodestra, anche in questa occasione, si presenta unito e determinato nel sostenere la candidatura di Rinaldi. Un sincero ringraziamento – aggiunge Vietri – va ai 500 amministratori della provincia di Salerno che hanno sottoscritto con convinzione la sua candidatura. Ringrazio il commissario regionale di FdI, Senatore Antonio Iannone, per la sua costante e proficua attenzione per il partito salernitano e i nostri territori.

Ringrazio anche il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore, il responsabile enti locali Italo Cirielli, l’europarlamentare Alberico Gambino, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, i consiglieri provinciali, i coordinatori di zona, tutti i dirigenti e gli amministratori locali di Fratelli d’Italia per la grande mobilitazione di questi giorni. Ora l’appello è rivolto a quei tanti sindaci e consiglieri comunali civici, che non hanno la tessera del Pd e che non si riconoscono nel deluchismo e nella sua ristretta cerchia di potere. Votare Rinaldi significa dare forza ad una alternativa amministrativa e politica che, giorno dopo giorno, si sta rafforzando in provincia di Salerno e in regione Campania” conclude Vietri.