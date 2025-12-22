Elezioni provinciali: Pd e A testa Alta schierano i big

Si vota l'11 gennaio. Tra i candidati del Pd anche il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi. A testa alta schiera Gentile

A cura di Redazione Infocilento
Palazzo Provincia Salerno

Definite le liste del centro-sinistra per le prossime elezioni provinciali. Il Partito Democratico conferma l’uscente Giovanni Guzzo e propone il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi.

Giovanni Guzzo
Francesco Morra
Giuseppe Lanzara
Giovanni De Simone
Giorgio Marchese
Roberto Mutalipassi
Annarita Ferrara
Salvatore Luongo
Giuseppe Alfano
Massimo Loviso
Pina Polichetti
Carmen Casuccio
Silvana Bove
Vincenzo Forcellino
Carola Fernanda
Elena Sorgente

A Testa Alta, invece, propone nelle sua fila anche il sindaco di Sapri Antonio Gentile. Ecco tutti i nomi dei candidati al Consiglio Provinciale.

Leggi anche:

Elezioni provinciali: ecco la lista di Fratelli d’Italia

Giuseppe Arena
Elio Cascella
Michele Ciliberti
Annamaria Della Porta
Luigi Di Matteo
Maura Falciani
Antonio Gentile
Giuseppina Giordano
Antonina Iuculano
Nicola Manzo
Eterna Maruotto
Pasquale Vitiello

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Biagio Tomasco, Nursind

All’Asl di Salerno Natale amaro per i lavoratori, Tomasco (Nursind): “Soldi dovuti e mai arrivati”   

«Se non arriveranno risposte rapide e concrete, qualcuno dovrà spiegare perché a…

Maurizio Felicino, presidente Bersaglieri Campania

Il valdianese Maurizio Felicino è il nuovo presidente dei Bersaglieri Campania

Felicino vanta una lunga esperienza all’interno dell’associazione: ha ricoperto incarichi nella Sezione…

Ospedale Eboli

Eboli, anziano colpito da infarto in strada: salvato dai volontari dell’ambulanza della Vopi

L’ambulanza Vopi è arrivata sul posto in pochissimi minuti. Una volta valutate…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.