Elezioni provinciali: Pd e A testa Alta schierano i big

Definite le liste del centro-sinistra per le prossime elezioni provinciali. Il Partito Democratico conferma l’uscente Giovanni Guzzo e propone il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi.
Giovanni Guzzo
Francesco Morra
Giuseppe Lanzara
Giovanni De Simone
Giorgio Marchese
Roberto Mutalipassi
Annarita Ferrara
Salvatore Luongo
Giuseppe Alfano
Massimo Loviso
Pina Polichetti
Carmen Casuccio
Silvana Bove
Vincenzo Forcellino
Carola Fernanda
Elena Sorgente
A Testa Alta, invece, propone nelle sua fila anche il sindaco di Sapri Antonio Gentile. Ecco tutti i nomi dei candidati al Consiglio Provinciale.
Giuseppe Arena
Elio Cascella
Michele Ciliberti
Annamaria Della Porta
Luigi Di Matteo
Maura Falciani
Antonio Gentile
Giuseppina Giordano
Antonina Iuculano
Nicola Manzo
Eterna Maruotto
Pasquale Vitiello