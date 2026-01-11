Elezioni provinciali: inizia lo spoglio. Affluenza all’87%

Iniziato lo spoglio, a breve si conoscerà la composizione del nuovo consiglio provinciale

Spoglio iniziato. A breve si conoscerà la composizione del nuovo consiglio della provincia di Salerno. Si è votato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di oggi, domenica 11 gennaio.

L’affluenza

A presentarsi alle urne l’87% degli aventi diritto, ovvero amministratori locali: sindaci e consiglieri comunali. Complessivamente sono stati 1772 coloro che si sono presentati alle urne a palazzo Sant’Agostino su 2023.

Gli schieramenti

Sei le liste in campo, quattro per il centro-sinistra e due per il centrodestra.

Quasi scontato che la maggioranza sia nuovamente di centro-sinistra considerato che i partiti della coalizione governano nella gran parte dei comuni salernitani. Il consiglio provinciale andrà ad affiancare il presidente Vincenzo Napoli, il quale, però, è in procinto di lasciare la carica. Dimettendosi da sindaco di Salerno per fare posto a Vincenzo de Luca dopo il decennio regione, perderà anche la carica di Presidente della provincia. 

