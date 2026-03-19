Politica

Elezioni a Salerno, centrodestra verso la rottura. FI: «prendiamo la nostra strada»

La frattura tra Forza Italia e Fratelli d’Italia rischia di avere conseguenze immediate sul voto del 24 e 25 maggio nel capoluogo salernitano. A sancire lo strappo è il coordinatore regionale degli azzurri, Fulvio Martusciello

Federica Inverso

L’asse del centrodestra verso la rottura in vista delle comunali di Salerno. La frattura tra Forza Italia e Fratelli d’Italia rischia di avere conseguenze immediate sul voto del 24 e 25 maggio nel capoluogo salernitano. A sancire lo strappo è il coordinatore regionale degli azzurri, Fulvio Martusciello, che ha annunciato la convocazione degli organi provinciali e cittadini del partito per decidere la linea definitiva.

Il centrodestra si spacca a Salerno: Forza Italia pronta alla corsa solitaria

“Abbiamo riflettuto, valutato e approfondito ogni aspetto – evidenzia l’europarlamentare – ed è per questo che ho convocato l’esecutivo provinciale e cittadino. I nomi proposti non ci hanno convinto ed è per questa ragione che sabato prenderemo la nostra strada”, un messaggio chiaro che recita tra le righe che i berlusconiani non sosterranno il candidato indicato da Fratelli d’Italia, che punterà probabilmente sul professore Gerardo Maria Marenghi, ufficializzandolo come candidato dopo il referendum.

Verso il voto tra divisioni e incertezze: coalizioni in cerca di equilibrio

Una spaccatura che rompe l’unità della coalizione e ridisegna gli equilibri locali: mentre Forza Italia valuta una corsa autonoma, Fratelli d’Italia potrebbe contare sull’appoggio della Lega, come confermato anche da alcuni esponenti territoriali. E se il centrodestra si divide, anche nel centrosinistra il quadro resta in evoluzione.

Il cosiddetto “campo largo”, quello privo di Partito Democratico, Psi (o Avanti Salerno) e di una parte dei Verdi, è ancora alla ricerca di una sintesi condivisa. Sul tavolo sono due i nomi: l’ingegnere Armando Zambrano (il nome su cui punta l’area democristiana), e Alberto Di Lorenzo, il cui nome come possibile candidato sindaco circola con insistenza da sabato scorso.

Scenari in evoluzione: alleanze fragili e candidati ancora in definizione

A poco più di due mesi dal voto, dunque, il quadro politico a Salerno appare tutt’altro che definito: divisioni nel centrodestra e trattative ancora in corso nel centrosinistra rendono la corsa a Palazzo di Città ancora aperta, con pochi punti fermi, tra questi la candidatura dell’ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *