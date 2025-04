Ecomuseo del Bussento Contemporaneo: ecco la programmazione culturale

Dopo avere aperto le porte al pubblico, lo scorso 8 marzo, della sua esposizione multimediale – allestita presso l’Antico Frantoio di Morigerati – l’Ecomuseo Transluoghi continua il processo di co-creazione del patrimonio territoriale che lo ha visto nascere organizzando, sempre in stretta collaborazione con la comunità locale, una serie di nuove residenze artistiche – che si aggiungono alla già avviata programmazione culturale dell’ente e che si svolgeranno in paese dal 22 al 27 aprile 2025.

Il programma

Due residenze di “Land Art e Arte Pubblica”, gestite dall’Associazione Zap!, finalizzate alla realizzazione di 5 opere di land art e arte pubblica, volte a valorizzare e implementare l’offerta culturale del territorio – riscoprendo la natura e il paesaggio quali strumenti e supporti dell’arte, in grado di suscitare nei fruitori non solo contemplazione, ma anche e soprattutto riflessione.

Saranno in residenza gli artisti Luigi Coppola (agroecologo e promotore di progetti di arte pubblica), DEM (artista che spazia dal wallpainting, all’illustrazione, alla pittura su tela), Gomez (pittore e muralista di origini venezuelane), Massimo Ferrara (ingegnere del suono), Ilaria Spagnuolo e Giancarlo Guadagno (designer e architetto dell’Ecomuseo Transluoghi).

Una residenza di “Preparazione a Design per la Campagna” – gestita dall’Associazione L@S e curata dalla designer Ilaria Spagnuolo e dall’architetto Giancarlo Guadagno – che si tradurrà in una serie di incontri e sopralluoghi presso le aziende del territorio per conoscerne le realtà e i sistemi produttivi, finalizzati alla progettazione di dispositivi in grado di accorciare le distanze tra produttori e consumatori, in un’ottica sociale e sostenibile.

Tre residenze di “Preparazione al Film” – gestite dall’Associazione Zap! e curate dal sociologo, regista e documentarista Daniele G. De Stefano – tese alla stesura del soggetto e della sceneggiatura preliminari alla realizzazione del film documentario prodotto da Transluoghi – Ecomuseo del Bussento Contemporaneo.