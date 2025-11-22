Eccellenza: poker Ebolitana contro il Buccino

L’Ebolitana batte 4 a 1 il Buccino e mantiene la testa della classifica. Prova maiuscola degli uomini di mister Egidio Pirozzi sul campo Iorlano di Lioni.
La partita
Subito in vantaggio l’Ebolitana dopo due minuti. Palo di Cappiello, sulla traiettoria interviene De Sio che trafigge Ragone. Squadra sotto i tifosi a festeggiare. Raddoppio di Giacinti dopo undici minuti. Bel tiro da fuori area, che si insacca alle spalle del portiere Ragone. Al minuto sedici, punizione insidiosa di Cavallo, smanaccia il portiere. Sfiora la terza rete Cavallo, al ventiduesimo, gran botta dal limite, deviata in angolo da Ragone.
Doppia chance per l’Ebolitana di mister Pirozzi. Maiello, al 33 esimo, si incunea in area, palla a lato di poco, un minuto dopo De Sio, rasoiata dal limite, deviata dal portiere in angolo. Passano cinque minuti e Cavallo non trova la terza rete, pallone in corner. Al 44 esimo Li Santi, per il.Buccino, impiensierisce Sorrentino, che mette in angolo. Dopo due di recupero, fine primo tempo.
Il secondo tempo
Ripresa che inizia con la terza rete di De Sio, dopo un minuto. Grande azione, con Cappiello, che serve De Sio, il capitano supera il portiere, e realizza una doppietta. Al minuto diciassette, l’ex Fois mette a lato.Rigore per l’Ebolitana dopo 23 minuti. Gibba atterra Mele, nessuna protesta.
Sul dischetto va Cappiello, che non sbaglia. Quattro a zero. Punizione di Abbate dopo 28°di gioco, sfera di poco fuori, con Sorrentino che sorveglia. Al trentunesimo Hefiane, entra in area e lascia partire un diagonale, che esce di un soffio.
Sfiorata la quinta rete, dagli uomini di mister Pirozzi. Passano due minuti ed ancora Hefiane, a tu per tu con Ragone, bravo il portiere a deviare in angolo, la conclusione dell’attaccante. Minuto trentasette, viene espulso Gibba per fallo su Mele.
Altra ingenuità poi commessa da Di Mauro che viene espulso al trentanovesimo. Poi proteste dalla panchina del Buccino ed un dirigente viene espulso. Al 43 esimo, accorcia le distanze per il Buccino, l’attaccante Ciuccio, che da due metri insacca alle spalle di Sorrentino. Triplice fischio dopo tre minuti di extra time. L’Ebolitana conferma il primato, vince e convince a Lioni contro il Buccino.