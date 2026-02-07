Eccellenza: l’Ebolitana torna a vincere, battuto il Salernum Baronissi

Vittoria a Baronissi per l’Ebolitana di mister Pirozzi . Gli eburini battono il Salernum Baronissi per 3 a 1, a segno Spinola, Delle Donne e Hefiane.

La partita

Il match inizia con le due formazioni che si studiano. Dopo i primi sette minuti, da segnalare solo una rete in netto fuorigioco, annullata al Salernum dopo tre di gioco.Rigore per la capolista al 23 esimo, per una trattenuta in area ai danni di Hefiane. Dal dischetto trasforma un minuto dopo, il bomber Spinola. Tre minuti dopo tiro di Masullo, para Sorrentino ma Fernandes mette in rete sottomisura. Pareggio uno ad uno. Un solo minuto di recupero. Il primo tempo si conclude sul pareggio tra Salernum ed Ebolitana.

La ripresa

Secondo tempo con l’Ebolitana che torna in vantaggio. Al terzo Hefiane serve in area Delle Donne che trafigge Grieco. Due minuti dopo espulso Rainone, Salernum in dieci. Terza rete di Hefiane dopo undici di gioco. L’attaccante si invola sulla fascia e con preciso e spettacolare pallonetto, infila Grieco in uscita disperata. Euforia e festa per i tanti tifosi in tribuna, che applaudono e sostengono l’Ebolitana sotto una pioggia incessante. Occasionissima per Mele dopo 35° di gioco: tiro in area piccola, deviato in angolo. Prova a reagire il Salernum che colleziona però, solo due angoli consecutivi. Al 47 esimo Cavallo entra in area, ma il suo tiro viene fermato in angolo. Dopo cinque minuti di extra time, termina la gara. Vince e convince l’Ebolitana,con un netto tre ad uno.