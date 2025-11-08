Eccellenza: l’Ebolitana impatta contro il San Vito Positano. Finisce 2 a 2 al “Vittorio De Sica”

Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Pareggio per la capolista Ebolitana di mister Egidio Pirozzi, in trasferta, contro il San Vito Positano.
La partita
Prima azione per Spinola dopo un minuto, tiro alto sulla traversa. Vantaggio di Esposito su punizione al terzo. Pareggio dell’Ebolitana, con Cappiello, al quarto minuto, con un preciso colpo di testa. Vantaggio della capolista al ventesimo. L’attaccante ebolitano Cavallo, stoppa in area piccola la palla e trafigge Palumbo. Autogol di Magliano al 23 esimo, pareggio del Ssn Vito. Chance per Cappiello al trentatreesimo, la sua conclusione viene deviata in angolo da Il.
Dieci minuti dopo, sempre Cappiello, lascia partire un diagonale che termina di poco a lato. Dopo un minuto di recupero, finisce il primo tempo.
Il secondo tempo
La ripresa, inizia con un tiro ravvicinato di Cappiello al quarto, su cross di De Sio. Al nono minuto espulso Paradisone per fallo su Maiello. Punizione di Spinola al tredicesimo, parata da Palumbo.
Tre minuti dopo ancora Spinola: bolide deviato in angolo dal portiere. Si rinnova il duello al diciottesimo: rasoterra di Spinola di poco a lato. Al minuto 20°, De Sio tira da limite para Palumbo, passano sessanta secondi e Maiello, in spaccata nell’area piccola, mette a lato. Grande occasione per Maiello su assist di De Sio, palla a fil di palo al ventottesimo.
Al 48 esimo Ruocco di pochissimo a lato, il suo insidioso rasoterra. Dopo sei di extra time, termina la gara. Pareggio due a due.