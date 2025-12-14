Eccellenza: l’Ebolitana impatta contro il Castelpoto, chiude il girone d’andata con un pari

I campioni d’inverno dell’Ebolitana nell’ultima di andata pareggiano 1 a 1 contro il Castelpoto ma mantengono la vetta della classifica, con un punto di vantaggio sull ‘Apice.
La partita
Sbloccano subito il punteggio i padroni di casa. Al nono su cross di Pellecchia, interviene in area piccola Cappiello, che insacca alle spalle di Crecco. Punizione di Mendez dopo diciannove minuti, parata centrale di Sorrentino. Ebolitana vicina al raddoppio al 27 esimo.
Si invola Cappiello sulla destra, assist sul primo palo per Spinola, ma il suo tiro ravvicinato, termina di un soffio fuori. Sempre Spinola in contropiede, spara alto appena in area, al trentottesimo.
Proteste dell’Ebolitana nel primo di recupero, per un fallo di mano di Mendez, non visto dall’arbitro Aquino. Duplice fischio un minuto dopo, con le squadre che vanno negli spogliatoi, per la fine del primo tempo.
La ripresa
Riprende il secondo tempo ed al secondo, Romano, su punizione serve Befi: colpo di testa vincente. Pareggio del Castelpoto. Vicina al vantaggio la capolista al 23 esimo: punizione di pochissimo a lato di Cappiello.
Due clamorose palle rete salvate sulla linea negli ultimi due minuti, proteste veementi sulla seconda, con Cavallo che già esultava. Pareggio al Dirceu dopo sette di recupero, squadre negli spogliatoi.