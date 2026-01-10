Eccellenza: la capolista Ebolitana batte anche il Castel San Giorgio

La capolista Ebolitana batte due a zero il Castel San Giorgio nella terza giornata di ritorno. A segno Cavallo e Maiello nella seconda frazione di gioco.

La partita

L’Ebolitana gioca in casa, ma per indisponibilità del campo, disputa la gara a Campagna.

Inizia con un tiro di Cavallo, dopo tre minuti, il match contro il Castel San Giorgio. Proteste per la capolista, per un penalty non fischiato un minuto dopo. Ci prova Cappiello dalla distanza al minuto 14°, palla a lato. Occasione al diciannovesimo con Cavallo: tiro deviato in angolo da Bisogno. Bella azione conclusa con un colpo di testa a lato di Cappiello, dopo 35°minuti. Occasionissima per il bomber Cappiello dopo 42 minuti: girata in area piccola e pallone fuori di un soffio. Purtroppo proprio su questo tiro, resta a terra ed esce in barella. Al suo posto Delle Donne. Dopo sei minuti di recupero fine del primo tempo.

La ripresa

Riprende la gara con un tiro centrale di Hefiane, al terzo di gioco.Clamoroso palo di Hefiane all’ottavo: colpo di testa preciso, Bisogno battuto ma il palo salva gli ospiti. Proteste veementi ebolitane, per un fallo di mani non ravvisato. Poi un minuto dopo, ancora duello Hefiane e Bisogno, con il portiere che para. Vantaggio della capolista al sedicesimo con Cavallo. Il calciatore si accentrata e lascia partire un tiro a giro, imprendibile per Bisogno. Applausi dei tanti tifosi che sostengono l’Ebolitana. Al 25 esimo, Mercuri tenta di impensierire Sorrentino, nulla di fatto. Raddoppio dell’Ebolitana al minuto 29°, con Maiello. Bravo e respingere in porta la corta risposta di Bisogno su Fabbricatore. Chance dopo 39 minuti per Cavallo, pallone deviato dal portiere in angolo. Dopo quattro di recupero triplice fischio finale. I primi della classifica corrono sotto la tribuna, per ricevere gli applausi dei tanti tifosi e festeggiare questa ennesima vittoria.