Eccellenza: l’ Ebolitana consolida la vetta, battuta la Prosangiorgese

Vittoria e primato in classifica per l’Ebolitana di mister Egidio Pirozzi. Prima dell’inizio del match con la Prosangiorgese, un minuto di raccoglimento, per la scomparsa del padre del calciatore Giuseppe Trezza.
La partita
Prima azione al sesto, tiro di Spinola a lato, sessanta secondi e ci prova Cavallo, ma il pallone termina fuori. Al nono Cappiello dalla distanza, Faggiano sorveglia senza problemi. Vantaggio dell’Ebolitana al sedicesimo, con Spinola, che nell’area piccola trafigge Faggiano.
Poi l’esultanza sotto la curva mostrando la maglia di Trezza. Applausi da parte del pubblico che incita la squadra. Tiro di Cappiello dopo 25 minuti, devia in angolo Faggiano, sugli sviluppi Cappiello trova la rete con una semigirata.
Cori ed incitamento dei numerosi ultras presenti. L’Ebolitana conduce per due a zero. Altra chance per gli uomini di Pirozzi, al minuto 40°: punizione bellissima di Cavallo, deviata in angolo da Faggiano. Dopo due di recupero, fine primo tempo.
Il secondo tempo
La ripresa inizia con un tiro di Spinola al sesto, di poco a lato. Primo tiro degli ospiti al diciottesimo con Picaro, pallone che termina alto sulla traversa. Accorcia le distanze Casillo dopo 23° di gioco.
Angolo tagliato,respinge Sorrentino, si avventa sul pallone Casillo che mette in rete.L’Ebolitana tiene a bada gli avversari, il tempo scorre. Sei minuti di extra time e termina la gara.
La capolista Ebolitana, conquista i tre punti dedicando la vittoria a Trezza, che ha perso il padre, a poche ore dall’inizio della partita.