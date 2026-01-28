Eccellenza: domenica Ebolitana-Battipagliese, si attende la decisione sui tifosi

È attesa in giornata la decisione degli organi competenti sul campo di gioco e sulle eventuali limitazioni per le due tifoserie

Antonio Pagano

Ci avviciniamo all’atteso derby tra Ebolitana e Battipagliese in programma domenica 1 febbraio. Resta però l’incognita sul campo. Nella giornata di ieri si è svolta una riunione in Prefettura sull’ordine pubblico. È attesa in giornata la decisione degli organi competenti sul campo di gioco e sulle eventuali limitazioni per le due tifoserie.

Il “Dirceu” resta un’incognita: interventi effettuati ma condizioni ancora non ottimali

Gli eburini hanno voluto disputare la gara al “Dirceu” di Eboli, nonostante ultimamente siano stati costretti ad emigrare verso Campagna o Pontecagnano. Nello stadio casalingo sono stati realizzati anche dei piccoli interventi sul campo che comunque non è ancora in condizioni ottimali.

Tornando alla questioni di campo, al derby della Piana del Sele arriva meglio la formazione della Battipagliese, sette punti nelle ultime tre partite e una terza posizione consolidata a sole due lunghezze dalla seconda Apice. Decisamente un cambio di passo importante dall’arrivo di Mister Iuliano.

Ebolitana in frenata: solo due punti nelle ultime gare e rosa decimata dalle assenze

Situazione inversa in casa Ebolitana, la capolista ha collezionato solo due punti nelle ultime tre, una sconfitta arrivata in casa del Costa d’Amalfi e i due pareggi contro Agerole e Sanseverinese, tante anche le defezioni che nell’ultimo periodo hanno interessato la formazione di Mister Pirozzi. Chissà che il derby di domenica non possa essere l’occasione per rilanciare in classifica proprio l’Ebolitana.

