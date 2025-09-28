Eccellenza: all’Ebolitana il big match contro l’Agerola. Decisivo il gol di Cappiello

Vittoria importantissima per gli uomini di Mister Pirozzi

A cura di Antonio Pagano

Quinta di campionato ad Agerola. Vittoria importantissima per gli uomini di mister Pirozzi.

La partita

Subito occasionissima per l’Ebolitana dopo due minuti. Il centrocampista Orrico ha recuperato palla al limite, bravo ad entrare in area superando due avversari e tirare, ma De Luca ha parato con i piedi, in extremis. Il vantaggio al quinto con Cappiello, freddo e cinico nel trafiggere il portiere in uscita. Palla per il raddoppio sui piedi di Pellecchia, dopo dieci minuti: assist di Spinola in area piccola, Pellecchia piazza un preciso tiro a giro, ma Alfano salva sulla linea. Al sedicesimo punizione dal limite dell’area per per l’Agerola. Criscuolo spara alto sulla traversa. Sei minuti dopo, Reda colpisce di testa, para Pappalardo. Chance per il pareggio al trentaseiesimo: Bustos Glavas entra in area e lascia partire un tiro potente, sul quale Pappalardo, è bravissimo ad alzare la sfera in angolo. Termina il primo tempo, dopo un minuto di recupero.

Il secondo tempo

Prima azione della ripresa dopo 12 ° di gioco: botta dalla distanza di Siano, deviata dal portiere Memoria in angolo. Diciottesimo, risponde Criscuolo, ma il suo tiro in scivolata, viene bloccato da Pappalardo. Passano quattro minuti, punizione centrale di Akrapovic, para Memoria. Vicina al pareggio l’Agerola al trentaduesimo: Gomez Ferreno solo in area, lascia partire un rasoterra, sul quale riesce ad intervenire Pappalardo, che salva il risultato. Al 50 esimo Hefiane mette alto sulla traversa. Dopo sette minuti di recupero, termina il match. Tre punti pesantissimi, conquistati dall’Ebolitana.

