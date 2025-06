Ebolitana: colpo in attacco. Arriva Cappiello

Bomba di mercato, ha firmato il centravanti di razza, Giovanni Cappiello. L’attaccante, sempre in doppia cifra, ha detto “si” all’ Ebolitana calcio 1925, che punta ad essere protagonista del prossimo campionato di Eccellenza. La società biancoazzurra, guidata dal presidente Francesco D’Addino e dal presidente onorario Cosimo De Vita, ha lavorato con grande determinazione per assicurarsi le prestazioni del forte attaccante classe 1997, strappandolo alla concorrenza di compagini blasonate di serie D. Grazie all’intervento del direttore sportivo Ramon Taglianetti e dei suoi collaboratori Cono Di Candia e Gerardo De Vita, l’Ebolitana ha avuto la meglio, portando a casa un vero e proprio “botto” di mercato, un calciatore di “lusso” per la categoria.

La carriera

Cappiello, è un prodotto del vivaio della Salernitana e vanta un’esperienza significativa tra Serie C e D. La sua carriera include tappe importanti con club come Costa D’Amalfi, Nola, Nuova Florida, Sorrento, Francavilla, Agropoli, Gelbison, Gravina, Molfetta, Monopoli, Fidelis Andria e Paganese. Forte fisicamente e dotato di un buona tecnica, si è distinto per la sua capacità di segnare gol pesanti e di creare occasioni per i compagni. La sua versatilità e la sua esperienza saranno fondamentali per il reparto offensivo dell’Ebolitana, agli ordini di mister Egidio Pirozzi, che si affida alle sue qualità per restare tra le prime in classifica. L’arrivo di Cappiello ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, che sognano in grande in vista del centenario del club.

La speranza è che Cappiello possa ripetere le sue migliori prestazioni

La società punta molto su di lui per rilanciare le ambizioni di una squadra che vuole tornare ai livelli che le competono. Con la sua fisicità e il suo talento, il bomber potrebbe diventare il trascinatore della squadra e un punto di riferimento per tutto il settore offensivo. La speranza è che Cappiello possa ripetere le sue migliori prestazioni e contribuire con i suoi gol ad un’annata ricca di successi. L’Ebolitana si affida dunque alle sue qualità per scrivere un nuovo capitolo di grandi imprese sportive.