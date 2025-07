Ebolitana calcio 1925: due rinforzi d’eccezione per il centenario

L’Ebolitana Calcio 1925 annuncia gli ingaggi di Fabio Siano e Dario Caliendo, due centrocampisti che andranno a rinforzare la rosa per la stagione sportiva 2025/2026, anno del prestigioso centenario del club. Questi arrivi, fortemente voluti dal direttore sportivo Ramon Taglianetti e dai suoi collaboratori Cono Di Candia e Gerardo De Vita, testimoniano l’ambizione della società di Agropoli di puntare alle posizioni di vertice nel campionato di Eccellenza.

Fabio Siano: un jolly d’esperienza per mister Pirozzi

Fabio Siano, classe 1994, giunge all’Ebolitana dopo esperienze significative con Buccino, Sarnese e Palmese in Serie D. Il mediano si distingue per la sua versatilità e la capacità di ricoprire più ruoli, caratteristiche che lo rendono un prezioso “jolly” per il tecnico Egidio Pirozzi. Nel suo percorso calcistico, Siano ha vestito anche le maglie di Sora, Pimonte, Castel San Giorgio e Angri, consolidando un curriculum ricco di sfide e successi. La sua esperienza è considerata fondamentale per il progetto di rilancio del club, presieduto da Francesco D’Addino e con l’onorario Cosimo De Vita.

Dario Caliendo: qualità e temperamento per la mediana

L’altro importante innesto è Dario Caliendo, giovane talento classe 2001. Anch’egli vanta una significativa esperienza in Serie D, avendo militato in club come Nola, Puteolana, Grotta, Afro Napoli United e Castel San Giorgio. L’acquisizione di Caliendo è stata un’operazione che ha visto il direttore sportivo Taglianetti superare un’agguerrita concorrenza, inclusa quella della Battipagliese. Il calciatore porta in dote qualità tecniche, talento e temperamento, elementi chiave per il reparto centrale e per le ambizioni stagionali dell’Ebolitana. La dirigenza, in accordo con lo staff tecnico, confida che Caliendo possa apportare energia e freschezza al gruppo, contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Obiettivo Eccellenza: l’Ebolitana si prepara a stupire

Con questi due innesti di qualità, la società, presieduta da Francesco D’Addino e con l’onorario Cosimo De Vita, punta a essere protagonista nel campionato di Eccellenza, un traguardo significativo proprio nell’anno del centenario del club.

La dirigenza e l’ambiente biancazzurro sono convinti che l’esperienza di Fabio Siano e il talento di Dario Caliendo possano fare la differenza, aiutando la squadra a scrivere una nuova, importante pagina nella storia dell’Ebolitana Calcio. L’obiettivo è chiaro: puntare in alto e regalare ai tifosi un campionato da protagonisti.