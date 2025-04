Eboli: “Viandanti di Speranza” con Padre Alex Zanotelli

“Viandanti della Speranza”, sarà questo il tema dell’incontro previsto per il prossimo martedì 8 aprile, dalle ore 17.00, presso la chiesa di Santa Maria del Carmine in San Francesco ad Eboli che vedrà come relatore Padre Alex Zanotelli. Il padre comboniano sarà ospite della comunità del centro storico, a conclusione di “Passi di Speranza” il percorso di catechesi che ha visto ancora una volta “camminare insieme” verso la Pasqua la Parrocchia di Santa Maria del Carmine in San Francesco, il Santuario dei SS Cosma e Damiano e il Convento dei Frati Cappuccini di San Pietro alli Marmi.

Ecco chi è Padre Alex Zanotelli

Conosciuto per il suo instancabile impegno per la giustizia sociale e i diritti umani Padre Alex Zanotelli ha dedicato parte significativa della sua vita e del suo operato da missionario ad una comunità segnata da precarietà, disuguaglianze e violenza, quella di Korogocho, una delle baraccopoli più grandi di Nairobi. La sua missione è stata caratterizzata da un approccio integrato che accanto alla dimensione spirituale ha contemplato anche l’azione per la risoluzione delle questioni socio-economiche e sanitarie che affliggono la cosiddetta “periferia del mondo”. Fondatore della rivista “Nigrizia”, in prima linea per i diritti dei migranti e per la pace, Zanotelli rappresenta una figura di riferimento per quanti, cattolici e laici, credono nella costruzione di un mondo migliore e si attivano per realizzarlo.

L’incontro di Eboli

Ad Eboli, dunque, il sacerdote porterà la sua testimonianza di vita, tra fede e azione, e di missione intesa come servizio verso gli ultimi, come impegno concreto per la realizzazione di una società più equa e solidale.

«Un’occasione per riflettere sulla società odierna, sul ruolo che ciascuno di noi ha in essa e sui “passi” che compiamo, nell’ottica di renderla più giusta e vivibile. Come i precedenti appuntamenti di “Passi di Speranza”, che hanno visto ospiti della comunità del centro storico Don Roberto Faccenda e la teologa Velia Loguercio, anche l’incontro con Padre Alex Zanotelli sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di WebRadio Francesco, la web radio parrocchiale», fanno sapere i volontari della comunità.