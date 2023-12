Eboli: “Ti chiudiamo i rubinetti”. Ed è scontro tra un politico di maggioranza e il presidente di una associazione locale

La notizia nelle ultime ore sta facendo il giro del paese, negli ambienti politici e in quelli associazionistici non si parla d’altro. Addirittura tra vari gruppi e in qualche riunione la storia è venuta fuori con tutti i contorni dell’imbarazzo.

La vicenda

Una traccia audio lasciata attraverso un canale di messaggistica istantanea sarebbe al centro dell’attenzione e il messaggio inviato da un politico vicino al sindaco di Eboli Mario Conte all’indirizzo del referente di una associazione avrebbe lasciato molti increduli e imbarazzati.

“Se non ci coinvolgi nell’organizzazione delle manifestazioni ti chiudiamo i rubinetti”, (nel senso di contribuiti economici, evidentemente) sarebbe più o meno questo il senso della frase incriminata che il politico avrebbe inviato all’indirizzo del referente dell’associazione. Una frase che non avrebbe lasciato adito ad altre interpretazioni. L’audio sarebbe stato ascoltato da più persone.

Qualcuno attende la presa di posizione della politica locale, qualche altro chiede di fare chiarezza sull’accaduto.