Eboli, tentato furto in un centro commerciale: ladri messi in fuga dalla vigilanza

I ladri hanno tentato di introdursi all'interno del centro commerciale "Le Bolle"

A cura di Silvana Scocozza
Ladro

Un colpo è stato messo a segno questa notte a danno dell’ingresso principale del centro commerciale Le Bolle di località Serracapilli, a Eboli.

I fatti

Ignoti con attrezzi da scasso hanno divelto la saracinesca d’ingresso per tentare di intrufolarsi all’interno e fare razzia. Ma qualcosa non è andato secondo i piani. Immediatamente scattato l’allarme si sono portati sul posto gli agenti della vigilanza privata che sorveglierebbero l’area con servizi mirati h24 e i ladri si sono dati prontamente alla fuga. Intanto i varchi d’accesso allo store sono sorvegliati, le indagini sono in corso e nessuna pista è esclusa.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Carabinieri Agropoli

Carabinieri di Agropoli: giro di spaccio smantellato, cinque misure cautelari per cocaina

Operazione antidroga ad Agropoli: i Carabinieri hanno eseguito cinque misure cautelari per…

Impresa ad Agropoli: Giuseppe Capasso campione italiano di lancio del disco

Un’emozione lunga un lancio! Giuseppe Capasso porta il titolo italiano di disco…

Antonio Capezzuto ed Erasmo Venosi, Fs Salerno

Salerno, stabilizzati 58 lavoratori del ciclo dei rifiuti: successo della FP CGIL nella lotta al precariato

Le stabilizzazioni hanno riguardato due importanti società a totale controllo pubblico, Alba…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.