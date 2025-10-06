Eboli, tentato furto in un centro commerciale: ladri messi in fuga dalla vigilanza

Un colpo è stato messo a segno questa notte a danno dell’ingresso principale del centro commerciale Le Bolle di località Serracapilli, a Eboli.

I fatti

Ignoti con attrezzi da scasso hanno divelto la saracinesca d’ingresso per tentare di intrufolarsi all’interno e fare razzia. Ma qualcosa non è andato secondo i piani. Immediatamente scattato l’allarme si sono portati sul posto gli agenti della vigilanza privata che sorveglierebbero l’area con servizi mirati h24 e i ladri si sono dati prontamente alla fuga. Intanto i varchi d’accesso allo store sono sorvegliati, le indagini sono in corso e nessuna pista è esclusa.