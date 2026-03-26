Eboli, sorpreso mentre brucia rifiuti pericolosi: denunciato 40enne

Stamane, in località Prato di Eboli, nelle vicinanze della Strada Provinciale 30, è stato sorpreso, dal nucleo polizia giudiziaria della Polizia Municipale di Eboli, in flagranza di reato, un soggetto 40enne di origini Pakistane, mentre dava fuoco ad una catasta di rifiuti plastici pericolosi in un terreno privato.
Il provvedimento
Rischia fino a sei anni di reclusione, per violazione art. 256 bis del testo unico ambientale. Deferito all’autorità giudiziaria, rischia un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Grazie sempre agli Agenti, sempre in azione, su tutto il territorio.
L’impegno al contrasto di reati ambientali
Il Comandante De Sanctis ed il Vice Damiano Iula stanno gestendo con professionalità le linee politiche del Sindaco e dell’assessorato alla Sicurezza di Antonio Corsetto che plaude per l’ennesima prova di servizio mirato che va al di là dell’ordinario, complimentandosi con tutti gli Agenti.