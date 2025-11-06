Eboli, sorpreso a rubare pigne: denunciato imprenditore di Capaccio

È stato fermato e successivamente denunciato alle autorità competenti un uomo, cinquantenne residente nel Comune di Capaccio Paestum.
Scoperto in viale delle Olimpiadi
Il noto imprenditore agricolo è stato sorpreso mentre rubava delle pigne per accogliere gli strobili in viale delle Olimpiadi nei pressi del Palasele.
L’uomo, individuato dagli agenti in divisa coordinati dal tenente Damiano Iula è stato sorpreso in flagranza mentre con una attrezzatura professionale raccoglieva le pigne dagli alberi presenti lungo viale delle Olimpiadi.
Gli agenti del tenere Iula hanno proceduto a sequestrare oltre due quintali di strobili, attrezzature utilizzate per la raccolta e un furgone.
L’uomo dopo essere stato fermato su disposizione del magistrato di turno è stato rimesso in stato di libertà e denunciato con l’accusa di furto aggravato.