Eboli, sorpreso a rubare pigne: denunciato imprenditore di Capaccio

Scoperto a raccogliere pigne dagli alberi in via Olimpia, nei guai è finito un 50enne di Capaccio Paestum

A cura di Silvana Scocozza
Pigne

È stato fermato e successivamente denunciato alle autorità competenti un uomo, cinquantenne residente nel Comune di Capaccio Paestum.

Scoperto in viale delle Olimpiadi

Il noto imprenditore agricolo è stato sorpreso mentre rubava delle pigne per accogliere gli strobili in viale delle Olimpiadi nei pressi del Palasele.

L’uomo, individuato dagli agenti in divisa coordinati dal tenente Damiano Iula è stato sorpreso in flagranza mentre con una attrezzatura professionale raccoglieva le pigne dagli alberi presenti lungo viale delle Olimpiadi.

Gli agenti del tenere Iula hanno proceduto a sequestrare oltre due quintali di strobili, attrezzature utilizzate per la raccolta e un furgone.

L’uomo dopo essere stato fermato su disposizione del magistrato di turno è stato rimesso in stato di libertà e denunciato con l’accusa di furto aggravato.

