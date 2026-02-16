Eboli: siglato accordo tra le principali realtà espositive della Campania

Un'idea nata durante la prima edizione di Exposele e che mette insieme cinque eventi regionali

Alessandro Pippa

È stato siglato questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Eboli, l’accordo di collaborazione tra le più importanti realtà espositive del cibo e dell’agroalimentare del Sud Italia. L’idea nasce durante la prima edizione di Exposele tenutasi a settembre scorso dalla proposta del Presidente Nazionale di Agrocepi (Federazione Nazionale Agroalimentare) Corrado Martinangelo.

Le dichiarazioni

«Con grande orgoglio – ha spiegato il promotore – cinque eventi in Campania fanno sistema. Così si danno ancora più occasioni di crescita alle imprese agroalimentari. Non è facile, ma siamo grati che queste organizzazioni hanno accolto il nostro appello per creare una rete che parta da Eboli e si estenda poi a tutto il Meridione».

«Insieme ad altre entità – ha invece evidenziato il sindaco Mario Conte – vogliamo creare una sinergia perché riteniamo che attraverso questi eventi possiamo mettere in mostra le nostre eccellenze. Oggi mettiamo Expo Sele in un circuito di entità espositive».

«Siamo contenti di essere stati coinvolti in questa rete di associazioni e soggetti privati. Insieme creeremo questa rete tra i più importanti eventi fieristici che si tengono in Campania», le parole di Vincenzo Consalvo, assessore allo Sviluppo Economico di Eboli.

