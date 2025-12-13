Eboli, scoppia il caso politico: Alfano denuncia “malaffare sul PUC”, Forza Italia scrive a Bicchielli

È una vera e propria bufera politica quella che si è abbattuta sul Comune di Eboli nelle ultime ore. A innescarla sono state le dichiarazioni del consigliere di maggioranza Antonio Alfano durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, parole che hanno scosso l’assise e spinto l’opposizione a chiedere l’intervento diretto delle istituzioni sovracomunali.

Al centro della contesa c’è il PUC (Piano Urbanistico Comunale) e il timore, espresso apertamente in aula, che sulla gestione dei fondi e degli appalti si stiano allungando ombre preoccupanti.

L’allarme di Alfano in aula

Tutto nasce dall’intervento di Alfano che, rivolgendosi direttamente al Primo Cittadino, ha lanciato un monito che non poteva passare inosservato. Il consigliere ha denunciato tentativi di condizionamento da parte di ambienti definiti “vicini alla mala politica”.

“Sindaco, a te e ai tanti cittadini non sfugge che sta emergendo in città, in ambienti vicini alla mala politica e al malaffare con sempre maggior forza, il tentativo di mettere le mani sui finanziamenti e sugli appalti ed orientare il redigendo PUC ormai alle sue battute conclusive a manovre affaristiche e speculative”, ha dichiarato Alfano.

Secondo il consigliere, questi tentativi trarrebbero vantaggio da una fase politica confusa, “ingenuamente innescata”, sottolineando lo stupore per la mancata percezione del rischio che la città di Eboli sta correndo.

La sponda di Forza Italia e l’intervento di Bicchielli

Le parole di Alfano sono state immediatamente recepite dal direttivo locale di Forza Italia, che ha colto la gravità della denuncia. Il gruppo ha inviato una nota urgente all’onorevole Pino Bicchielli, invitandolo a verificare quanto emerso durante il Consiglio dell’11 corrente mese. La risposta del parlamentare, secondo quanto riferito dal partito, è stata immediata, segnando la volontà di approfondire la questione.

L’attacco di Giuseppe Norma

Duro il commento del consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Norma, che analizza la situazione politica e amministrativa:

“Conosco il consigliere Alfano: è evidente che oggi si trovi dalla parte sbagliata della storia, inserito in una minoranza che non ha più alcuna ragione politica di esistere. Tuttavia è una persona perbene e ritengo che quanto dichiarato corrisponda ai fatti”.

Norma punta il dito contro il silenzio dell’amministrazione: “Sono ormai trascorsi due giorni e il Sindaco non ha ancora smentito di essere a conoscenza di quella malapolitica che starebbe tentando di condizionare il PUC”. Secondo l’esponente azzurro, il disordine politico attuale è figlio di una maggioranza ormai inesistente, concentrata sui personalismi e sulle poltrone.

Richiesta di dimissioni e legalità

La nota di Forza Italia si chiude con un riferimento a voci di possibili “favoritismi familiari” circolate in città e con la promessa di portare avanti una battaglia di legalità senza sconti.