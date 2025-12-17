Eboli, scontro sulle relazioni sindacali, scatta la diffida della RSU CISL FP: Mandia chiama in causa il Prefetto di Salerno

Una formale diffida e una segnalazione di grave violazione delle corrette relazioni sindacali: Francesco Mandia, RSU CISL FP del comune di Eboli, ha chiamato in causa il Prefetto di Salerno. Al centro della questione vi è la mancata redazione e sottoscrizione dei verbali della Delegazione Trattante, tema che ha spinto Mandia a chiedere un intervento immediato della Prefettura.

La missiva al Prefetto

Nel testo della lettera, Mandia evidenzia: «Con la presente formula formale, grave e circostanziata diffida, nonché segnalazione istituzionale, nei confronti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per una condotta reiterata negli anni che compromette in modo sistematico il corretto svolgimento delle relazioni sindacali». Secondo il sindacalista, non si tratta di episodi isolati, ma di una prassi consolidata che si ripete da anni. Tra le criticità segnalate:

Omissione della redazione integrale dei verbali a chiusura delle sedute.

Rinvio arbitrario della predisposizione dei verbali.

Firma differita dopo presunte “verifiche” unilaterali.

Marginalizzazione del ruolo delle RSU.

Una grave lesione delle relazioni sindacali

Mandia sottolinea come tali modalità operative rappresentino «una grave lesione delle corrette relazioni sindacali, compromettano la trasparenza dell’azione amministrativa e si pongano in contrasto con i principi di leale collaborazione, buona fede e partecipazione sindacale».

L’episodio del 15 dicembre

Uno degli ultimi episodi si è verificato il 15 dicembre, quando il verbale della Delegazione Trattante non è stato redatto né sottoscritto al termine della riunione, nonostante le richieste della parte sindacale. Il sindaco di Eboli, Mario Conte, avrebbe più volte richiamato la Parte Pubblica al rispetto delle regole, ribadendo la necessità di chiudere i verbali in sede di riunione. Tuttavia, tali richiami sarebbero rimasti disattesi.

La richiesta di intervento della Prefettura

Mandia ha quindi chiesto al Prefetto di Salerno un intervento immediato per verificare la regolarità delle relazioni sindacali e adottare iniziative istituzionali a tutela del confronto sindacale. Nella stessa seduta del 15 dicembre, la registrazione della riunione è stata autorizzata dal Segretario Generale, dott. Lucio Pisano, e condivisa da tutti i partecipanti. Mandia ha chiesto la trasmissione della copia integrale dell’audio come prova della condotta contestata.

L’appello al Sindaco Conte

Infine, Mandia si è rivolto direttamente al Sindaco: «Si chiede di assumere provvedimenti concreti e immediati affinché la Delegazione Trattante di Parte Pubblica si conformi alle regole, ponendo fine a prassi che minano la credibilità e la legittimità del tavolo di contrattazione». Il sindacalista avverte che il reiterarsi di tali comportamenti sarà oggetto di ulteriori e più incisive iniziative sindacali e istituzionali.