Eboli: salta la tradizionale “Sagra della braciola cu ‘o zit spezzato

Non si svolge quest’anno la tradizionale Sagra della Braciola cu ‘o Zit Spezzat ad Eboli a causa dei lavori pubblici mai iniziati al Centro Sportivo Spartacus e monta la protesta dei residenti, dei volontari del Comitato di Quartiere Santa Cecilia e di tanti avventori che negli anni avevano reso davvero singolare questo appuntamento con la tradizione.

L’evento

Era diventata negli anni punto di riferimento per la tradizione culminaria della Piana del Sele con la promozione di piatti tipici della tradizione e, soprattutto, per il grande coinvolgimento nell’organizzazione e nello svolgimento di una settimana ricca di eventi musicali e di intrattenimento.

La Sagra della Braciola cu ‘o Zit Spezzat presso il Centro sportivo Spartacus era diventata meta di comitive e turisti che arrivavano nella Piana del Sele anche e soprattutto dalle zone balneari limitrofe, tra Capaccio Paestum e Agropoli e anche all’area a nord della provincia.

Ma quest’anno a causa dei lavori di ammodernamento della struttura sportiva che non sarebbero mai stati avviati, per la Sagra si impone uno stop forzato.

La lettera del comitato di quartiere Santa Cecilia

Cari Concittadini,

Con grande dispiacere dobbiamo comunicarvi che quest’anno la tradizionale Sagra della Braciola cu ‘o Zit Spezzat non si potrà svolgere.

Il motivo purtroppo è legato alla indisponibilità del Centro Sportivo Spartacus, luogo che da sempre ha ospitato la nostra manifestazione. Come molti sapranno, il Comune di Eboli aveva previsto lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto a partire da agosto 2024. Tuttavia, a oggi i lavori non sono ancora stati avviati, e l’area non è utilizzabile per organizzare un evento così importante e partecipato.

Il Comitato di Quartiere di Santa Cecilia ha valutato diverse alternative, ma non siamo riusciti a trovare uno spazio adeguato che ci permettesse di garantire i servizi, la sicurezza e la qualità che da sempre caratterizzano la nostra sagra.

Siamo consapevoli di quanto questo evento sia sentito dalla comunità, non solo per la tradizione culinaria, ma anche come momento di incontro, socialità e solidarietà. Vi assicuriamo che faremo tutto il possibile per tornare il prossimo anno con ancora più entusiasmo.

Ringraziamo tutti per la comprensione e il supporto che sempre ci dimostrate. Continueremo a impegnarci per il nostro territorio e vi terremo aggiornati su ogni novità.

Con stima, Il Comitato di Quartiere di Santa Cecilia

STADIO DIRCEU E CAMPIONATO DI CALCIO

Nelle ultime ore una eclatante protesta è stata messa in atto dalla tifoseria della Ebolitana calcio 1925 che nell’anno del centenario dovrà trovare ospitalità in altri Comuni per poter disputare il campionato.

Al centro dello sfratto per l’Ebolitana dal Dirceu, lavori pubblici di riqualificazione.