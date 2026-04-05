Eboli, rubati i fiori di Santa Lucia a Pasqua: sdegno nella chiesa di San Giuseppe

Un gesto inspiegabile alla vigilia di Pasqua nel cuore di Eboli. Nella giornata di ieri, alcuni ignoti hanno sottratto i fiori deposti davanti alla statua di Santa Lucia, situata all’interno della chiesa di San Giuseppe in piazza della Repubblica.

Il furto e la reazione dei fedeli

L’amara scoperta è avvenuta durante le celebrazioni pasquali, quando i fedeli, entrati in chiesa per la preghiera, hanno notato il vuoto lasciato davanti all’effige della Santa. Non si tratta solo di un furto materiale, ma di un atto che ha colpito profondamente la sensibilità religiosa di una comunità molto legata ai propri simboli.

Le istituzioni: “Gesto vile e incomprensibile”

La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, scatenando una pioggia di reazioni. Tra le voci di protesta più ferme c’è quella del consigliere del gruppo “Eboli Domani”, Cesare Moscariello:

“Un gesto vile e incomprensibile, commesso proprio nel giorno della Santa Pasqua. Simili episodi offendono non solo la sensibilità dei fedeli, ma l’intera comunità ebolitana. È necessario maggiore rispetto per i nostri luoghi di culto.”

Richiesta di maggiore vigilanza

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli edifici religiosi del centro. Al momento, tra i banchi della chiesa di San Giuseppe, resta l’amarezza per un’offesa gratuita a un simbolo di devozione così sentito.

