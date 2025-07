Eboli, presentato Pop – Up Lido Urbano, il Festival Salvagente: ecco di cosa si tratta

E’ stato presentato ufficialmente questa mattina, nella stanza del Sindaco di Eboli, a Palazzo di Città, Pop – Up Lido Urbano, il Festival Salvagente pensato e strutturato per rivoluzionare l’offerta di intrattenimento estiva della città di Eboli.

Il concept innovativo anche quest’anno per la seconda edizione avrà come location d’eccezione la centralissima Piazza della Repubblica di Eboli che sarà trasformata in una “spiazza”, un luogo che fonde gli elementi tipici della spiaggia con l’urbanistica della piazza, creando un lido urbano con ombrelloni, sdraio e una vivace atmosfera di vacanza.

Lunedì 18 e martedì 19 agosto musica, intrattenimento e tanto sano divertimento alla base della programmazione del Festival Salvagente, appuntamento fortemente voluto dal Comune di Eboli, che coinvolge grandi e piccoli e trasforma il centro città in uno stabilimento balneare unico ed originale.

Quattro gruppi musicali per due serate cariche di note, di emozioni, di cultura.

Il 18 agosto, a partire dalle ore 21.00, in programma un live che sa di Mediterraneo, funk e afrobeat. Sul palco di Pop-Up Lido Urbano, in Piazza della Repubblica, salgono loro: Il Mago del Gelato, freschi come il nome che portano e potenti come il groove che sprigionano. Un concentrato di suoni, energia e contaminazioni nate tra le culture di via Padova a Milano e cresciute sui palchi più underground d’Italia e che faranno ballare dal primo all’ultimo beat.

Ancora e sempre lunedì 18 agosto, attesa anche per Pellegrino & Zodyaco. Produttore, DJ e songwriter, Pellegrino è pioniere del suono Napoliterraneo. La sua musica, seducente e sofisticata, evoca il cielo stellato sopra il Vesuvio, fondendo con maestria Funk, Disco, Italo Disco, vibrazioni napoletane e Jazz.

I Mefisto Brass, invece, sono un “Sound System a Energia Polmonare”. Il gruppo, con un organico da Street Band, attinge dalle sonorità tipiche della musica elettronica, riformulandole e adattandole a una formazione composta esclusivamente da strumenti a fiato e percussioni.

La chiusura dell’evento, il 19 agosto, è affidata a La Maschera, la band napoletana capitanata da Roberto Colella, e composta da Vincenzo Capasso, Alessandro Morlando, Antonio Gomez Caddeo, Marco Salvatore e Michele Maione. Le musiche dal mondo caratterizzano il percorso artistico dei ragazzi de La Maschera, formazione poco più che decennale, che si attesta tra i gruppi più innovativi e riconosciuti nel panorama campano, grazie a un sound riconoscibile e incisivo e ai testi affascinanti e riflessivi di Colella.

A completare l’esperienza del Lido Urbano, un’area food gestita dalle associazioni di categoria Unimpresa Piana del Sele e Confesercenti Territoriale Eboli che vedrà la partecipazione di attività commerciali ebolitane da tutto il territorio comunale, una zona che accoglie mercatini di vintage market e uno spazio interamente dedicato all’animazione e all’intrattenimento per i più piccoli.

Le dichiarazioni

«Nelle politiche sociali abbiamo investito risorse economiche, impegno dei singoli e collaborazioni ad ogni livello – spiega il sindaco, Mario Conte -. Abbiamo voluto dare il senso della nostra attenzione per le giovani generazioni, che sono il futuro della nostra città e del territorio. Questa manifestazione si inserisce in un quadro di iniziative che la parte politica ha messo in campo con il supporto indispensabile degli uffici. L’ampia partecipazione sia alla prima edizione, sia alle numerose iniziative realizzate per i giovani, ci danno il senso del gradimento e della soddisfazione dei giovani e ci dice che siamo sulla strada giusta».

Gli fa eco il consigliere delegato alle politiche giovanili, Vito Maratea: «POP-UP Lido Urbano, giunto alla sua seconda edizione, è un evento promosso e realizzato dall’Amministrazione comunale, in particolare dal settore Politiche Giovanili, con l’obiettivo di animare la città nel mese di agosto. Un’iniziativa che unisce simbolicamente la Marina di Eboli a Piazza della Repubblica, trasformata in un vero e proprio lido urbano, attraverso musica, spettacolo e momenti di aggregazione, con un’attenzione particolare al coinvolgimento e all’aggregazione giovanile. Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita della manifestazione, in particolare le associazioni di categoria, con le quali stiamo lavorando per far sì che, ancora una volta, le attività commerciali del nostro territorio siano parte attiva di questo progetto».

«Siamo orgogliosi di collaborare ancora una volta a questo appuntamento che fa dell’aggregazione il valore aggiunto per il successo. Unimpresa e Confesercenti Territoriale Eboli grazie alla sinergia pubblico privato sta promuovendo grandi occasioni di collaborazione nell’ottica di favorire lo sviluppo economico e sociale del paese», hanno dichiarato in conferenza stampa Massimo Giusti, Presidente Nazionale di Unimpresa Sport e Donato Santimone diConfesercenti Territoriale Eboli.

Il festival POP-UP – Lido Urbano rappresenta un’opportunità straordinaria per riattivare socialmente la comunità e offrire un’esperienza estiva unica e coinvolgente, destinata a diventare un appuntamento imperdibile nell’estate ebolitana.