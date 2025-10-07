Eboli: pesanti sanzioni per gli incivili della spazzatura grazie alle foto trappole

Snazionate più di venti persone per abbandono di rifiuti grazie alle telecamere di videosorveglianza

A cura di Comunicato Stampa
Rifiuti Eboli

Ben 26 i verbali elevati, per una media di 200 euro ciascuno, da quando a metà settembre sono entrate in funzione tutte le foto trappole volute dall’Amministrazione Comunale di Eboli.

Soddisfatti gli Assessori Antonio Corsetto e Nadia La Brocca che hanno lavorato sinergicamente per risolvere il problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e restituire decoro alla città.

Il commento

«Sono state sanzionate più di una ventina di persone, in tutta la Città, per abbandono di rifiuti. – ha dichiarato l’Assessore alla Polizia Municipale Antonio Corsetto – Le fototrappole continueranno ad essere posizionate negli 83 punti critici individuati, a rotazione. Grazie al Comandante De Sanctis per il costante controllo del territorio che sta portando a risultati soddisfacenti».

Leggi anche:

Eboli, abbandono incondizionato di rifiuti: monta la protesta

«I controlli con le foto trappole si aggiungono a quelli già effettuati normalmente dagli ispettori ambientali e dalla municipale – ha sottolineato l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – La repressione purtroppo si è resa necessaria, ma mi auguro che serva a cambiare le pessime abitudini di alcuni cittadini. Dal canto nostro proseguiamo anche con le campagne di informazione e sensibilizzazione per ottenere una città più decorosa».

«Portiamo avanti il nostro programma – ha concluso il Sindaco Mario Conte – anche da questo punto di vista. Avevamo annunciato tolleranza zero per chi sporca la città e così sarà».

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Croce Giubilare ad Eboli
Croce Giubilare ad Eboli

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa Croce Giubilare ad Eboli