Eboli, partono i lavori per la Pubblica Illuminazione: ecco il cronoprogramma

Al via i lavori per la pubblica illuminazione ad Eboli. «La concomitanza di numerosi guasti ai vari impianti pubblici che, del resto, risalgono a circa 50 anni fa, ha determinato l’impossibilità di procedere ad horas, sia per la necessità di reperire i fondi necessari che per la complessità degli interventi da mettere in campo – ha spiegato il Sindaco Mario Conte – Si tratta di strade importanti e di scavi che vanno organizzati in maniera puntuale sia per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza che per non incidere sulla presenza di sottoservizi, quali acqua, gas, fibra. Gli uffici dell’Energy Manager e l’Assessore La Brocca si sono messi immediatamente al lavoro per risolvere la complessa situazione verificatasi. Ci scusiamo per i disagi che hanno subito i cittadini e per quelli che causeranno, comunque, i lavori che partiranno il 19 maggio con i primi interventi». In totale la somma che il Comune ha dovuto impegnare ammonta a circa 80mila euro.

Ecco il cronoprogramma

Sostituzione illuminazione monumento dei Caduti in Piazza Della Repubblica; I lavori saranno eseguiti dal 19 Maggio al 21 Maggio 2025; Ripristino pubblica illuminazione in via Achille Grandi:; I lavori saranno eseguiti dal 19 Maggio al 22 Maggio 2025; Lavoro extracanone per installazione di n° 1 sostegno aereo della pubblica illuminazione completo di corpo illuminante in Piazza Santi Cosma e Damiano al posto del faro esistente e posizionato tra i rami del platano.

I lavori

I lavori saranno eseguiti dal 26 Maggio al 31 Maggio 2025; Rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione in via Salvemini:; I lavori saranno eseguiti dal 02 Giugno al 21 Giugno 2025. Lavoro extracanone per ripristino impianto di pubblica illuminazione in località Mirabella: I lavori saranno eseguiti dal 01 Luglio al 19 Luglio 2025.

Il cronoprogramma potrebbe variare per condizioni metereologiche avverse.

Per quanto riguarda, invece il ripristino/rifacimento della Pubblica Illuminazione in via San Giovanni è stata appena approvata la determina di affidamento e siamo in attesa della comunicazione ufficiale di avvio dei lavori.