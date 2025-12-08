Eboli: ok al progetto per la riqualificazione della zona Corno D’oro

La Giunta comunale di Eboli, guidata dal sindaco Mario Conte, ha approvato il progetto esecutivo che punta a riqualificare la zona Corno D’Oro. L’intervento denominato “Corno D’oro città pubblica, attrezzature pubbliche con verde pubblico, parcheggi e percorso ciclo-pedonale”, I lotto funzionale, ha un costo complessivo pari a €. 429.093,57, di cui € 316.773,36 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed €. 112.320,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il progetto

La progettazione elaborata risponde alle esigenze dell’Amministrazione finalizzate a riqualificare e rifunzionalizzare l’intero ambito urbano, rispetto a tale obiettivo complessivo, sarà necessario reperire le opportune risorse finanziarie, oltre lo stanziamento già previsto in bilancio 2023, pari a € 429.093,57, importo relativo al primo lotto; l’intervento è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024 – 2026.

L’Amministrazione aveva espresso la volontà di acquisire la progettazione esecutiva non solo per il singolo lotto funzionale ma per l’intero ambito; l’esecutivo con apposita deliberazione n. 184 del 4.07.2025 ha poi approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato che prevede un importo complessivo pari a €. 1.730.000,00, di cui € 1.113.058,36 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, ed €. 615.940,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione.