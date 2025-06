Eboli: nuovo assetto della sosta, parcometri intelligenti, videosorveglianza e Ztl

Si è tenuta ieri, venerdì 13 giugno, la Conferenza di servizi tra Amministrazione comunale e Publiparking, aggiudicataria dell’appalto per la gestione dei parcheggi.

Il nuovo servizio porterà una serie di novità rilevanti volute dall’Amministrazione comunale per una gestione efficiente e moderna dei servizi.

Sosta ad Eboli: le novità

Publiparking, infatti, partirà con l’immediata sostituzione dei vecchi parcometri con nuovi, dotati del sistema Easy park che consente il pagamento anche tramite app e che presenta una serie di servizi innovativi, come la possibilità di pagare eventuali sanzioni o sottoscrivere gli abbonamenti in piena autonomia. Oltre a ciò la società installerà telecamere di videosorveglianza di nuova generazione in tutti i parcheggi, le cui immagini confluiranno al Comando Polizia Municipale. Le videocamere, oltre a controllare i parcheggi ed evitare così furti e danni ai cittadini, individueranno anche le auto prive di assicurazione o di revisione o qualsiasi altra anomalia relativa all’automobile individuata dal lettore targhe. Gli agenti della Municipale saranno dotati di palmari in grado di interconnettersi.

Già giovedì partiranno poi i sopralluoghi alla Marina di Eboli in località Campolongo per installare nuovi parcometri nelle 4 aree individuate per la sosta a mare grazie all’accordo sugli usi civici con il Comune di Battipaglia. Terminerà quindi il “tormento” dei parcheggiatori abusivi e i cittadini potranno stare tranquilli anche dal punto di vista della sicurezza. I parcheggi verranno “ripuliti” prima di essere adibiti alla sosta.

La Ztl

Quanto alla Ztl (zona a traffico limitato) si è già al lavoro per la sua istituzione in alcune aree delimitate del centro storico. Questa volta, però, il dispositivo terrà conto sia della necessità di accesso dei residenti che delle esigenze di parcheggio. Sarà infatti accompagnato da una Zsl, cioè una zona a sosta limitata, grazie alla quale i residenti potranno trovare agevolmente il posto auto in zone a loro riservate. In particolare si tratta di liberare l’area di Porta Dogana e quella di San Francesco dal traffico eccessivo e dalla sosta selvaggia. L’iter è piuttosto complesso poiché occorrerà l’autorizzazione del Ministero, ma gli uffici comunali e la Publiparking sono già al lavoro per la sua prossima istituzione.

Il contratto con la ditta di gestione prevede poi una serie di servizi migliorativi, tra cui l’asfalto in alcuni punti che ne hanno necessità, la pulizia delle aree di parcheggio dalle erbacce e il rifacimento della segnaletica, sia verticale che orizzontale.

L’Amministrazione – erano presenti il Sindaco Mario Conte, gli Assessori Salvatore Marisei, Vincenzo Consalvo e Nadia La Brocca – ha chiesto di procedere gradualmente coordinando gli interventi con gli uffici visti i numerosi lavori già in corso e i cantieri prossimi all’apertura per evitare sia troppi disagi che uno spreco di risorse. Per la segnaletica orizzontale il crono programma stabilito prevede che sia ultimata per settembre all’apertura delle scuole.

Allo studio anche un sistema per migliorare la situazione di accesso e di parcheggio all’ospedale in attesa della realizzazione del futuro nuovo parcheggio per il quale i tempi sono però ancora lunghi.

Il Multipiano non consente, a detta dei tecnici, una sopraelevazione neppure modulare, soluzione che era stata proposta dall’Amministrazione. Si dovrà dunque studiare una soluzione che contemperi le necessità di accesso delle ambulanze a quelle di parcheggio dei cittadini e degli operatori sanitari.

«Siamo soddisfatti della nuova organizzazione e della collaborazione avviata con Publiparking. – ha dichiarato il Sindaco Mario Conte a nome di tutta l’Amministrazione – Risolveremo così numerosi problemi da quello dei parcheggi selvaggi, al controllo con le videocamere che migliorerà la sicurezza della città, al problema dei parcheggiatori abusivi a Campolongo, fino a quello di rendere il nostro centro Antico finalmente fruibile dai turisti, libero dallo smog ma anche vivibile per i residenti».