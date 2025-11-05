Eboli: nasce il centro di riabilitazione per uomini maltrattanti

Sottoscritta, ieri mattina, 4 novembre 2025, la scrittura per la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l’Azienda Speciale Sele Inclusione (Ambito S03 – ex S05) e la Cooperativa Sociale Spes Unica per l’istituzione e il funzionamento del Centro per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (CUAV) “SATYAGRAHA”.

Il progetto

Il progetto, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 1314 del 01 agosto 2025 della regione Campania, mira all’istituzione e al funzionamento di un nuovo centro di ascolto, trattamento e accompagnamento rivolto a uomini autori di violenza domestica e di genere nell’Ambito Territoriale S3 ex S5.

La presenza sul territorio dell’Ambito di due Centri Antiviolenza (CAV) e di una rete attiva di servizi sociali e sanitari ha consentito, ad oggi, la segnalazione di numerosi casi di violenza sulle donne, provenienti principalmente dai Servizi Sociali, dalle Forze dell’Ordine e dal Tribunale Ordinario e per i Minorenni, registrandosi, invece, una grave carenza strutturale di servizi specifici per il trattamento di uomini già autori di violenza o potenziali tali.

La mission

Il CUAV, inteso quale centro di riabilitazione per uomini maltrattanti, oltre a realizzare le attività clinico–trattamentali, psicologiche, educative e di accompagnamento secondo gli standard e le metodologie approvate dalla Regione Campania, promuoverà il raccordo con la rete territoriale dei Servizi sociali e sociosanitari, con i Centri Antiviolenza e con gli altri nodi della rete antiviolenza dell’Ambito S3 ex S5, per favorire la continuità dei percorsi di prevenzione e recupero. Sottoscriverà specifici protocolli con gli Uffici di pubblica sicurezza e gli Uffici giudiziari. Svolgerà attività di informazione e sensibilizzazione.