Eboli: maggioranza rivendica trasformazione urbana e attacca “vecchi politici”

I gruppi consiliari Uniti per il Territorio ed Eboli Domani hanno diffuso un comunicato stampa congiunto in cui rivendicano una fase di «trasformazione concreta» per la città di Eboli, attribuita a un «lavoro amministrativo costante, serio e responsabile». Viene evidenziata l’apertura di numerosi cantieri per opere pubbliche, finanziate con oltre 13 milioni di euro ottenuti, a detta dei gruppi, esclusivamente grazie all’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Mario Conte.

Focus su opere pubbliche, periferie e gestione finanziaria

Il comunicato sottolinea l’approvazione nei termini del bilancio previsionale e una «attenta gestione della macchina comunale», che avrebbero permesso risposte efficaci ai bisogni della città. Un «impegno forte» viene rivendicato anche per la manutenzione urbana e la cura del verde pubblico. Viene posta particolare enfasi sull’attenzione rivolta alle periferie, citando il ripristino di arterie stradali come Fiocche e La Storta-Papaleone, l’avvio del cantiere dell’Asilo Nido Virgilio, la progettazione del nuovo centro sportivo Spartacus e la riqualificazione di Santa Cecilia.

Modello Sele Inclusione, sostegno sociale e politiche giovanili

Sul piano sociale, viene descritta l’Azienda Speciale Sele Inclusione come un «modello a livello regionale». Vengono menzionate iniziative come il Lido comunale inclusivo e i centri estivi, attivati rapidamente a sostegno delle famiglie e delle fasce più deboli. Un «importante lavoro» viene inoltre segnalato nell’ambito delle politiche giovanili, attraverso processi di coprogettazione e partecipazione diretta dei giovani, oltre a eventi aggregativi. Sul fronte agricolo, si sottolinea la «valorizzazione delle eccellenze del territorio» con iniziative mirate alle imprese locali e alle produzioni di qualità.

Attacco ai “vecchi politici” e disponibilità al confronto interno

In contrasto con il quadro positivo delineato, i gruppi consiliari esprimono sorpresa per come «alcuni vecchi politici, ormai superati, continuino a mistificare la realtà con narrazioni distorte e dannose per l’immagine di Eboli», definendo tale strategia «sterile» e «che guarda al passato e non serve la città».

I gruppi consiliari Uniti per il Territorio ed Eboli Domani dichiarano la loro «piena disponibilità a favorire ogni percorso utile, purché finalizzato al bene esclusivo di Eboli e degli ebolitani», inclusa una possibile riflessione interna all’amministrazione. Concludono ribadendo la loro determinazione nell’accompagnare il sindaco Mario Conte nel percorso di cambiamento della città, con «serietà, responsabilità e la concretezza che ci contraddistingue».