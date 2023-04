Eboli: Istituita la Commissione permanente Sanità 

Durante i lavori della III Commissione Consiliare, presieduta da Lucilla Polito, è stata istituita la Commissione Consiliare Permanente sulla questione sanità. La prima seduta è stata convocata per il prossimo Martedì 4 Aprile.

Il lavoro della commissione

La commissione permanente lavorerà su due odg:

– questione Ss. Maria Addolorata

– ospedale unico Eboli – Battipaglia

“La prospettiva comune di un’ospedale unico della Piana del Sele, perseguita concretamente per la prima volta da entrambe le amministrazioni, non può prescindere dalla difesa dell’attuale nosocomio cittadino, vittima da anni di un lento ed inesorabile depauperamento generale che stiamo cercando in tutti i modi di arrestare, a tutela dei cittadini, dei lavoratori e della storia del nostro ospedale”, scrive il capogruppo consiliare di Eboli 3.0 Matteo Balestrieri.

“In questa direzione – continua la nota – va anche il documento firmato dai Sindaci del territorio su iniziativa del Sindaco Mario Conte che ha trovato nostro pieno appoggio già durante la scorsa Conferenza di Presidenza convocata sulla questione, così come lo avranno quei cittadini che hanno autonomamente deciso di schierarsi in difesa del Maria Ss. Addolorata”.

Dunque prosegue il lavoro in materia di attenzione sul territorio e l’istituzione della commissione permanente Sanità è un altro tassello che si aggiunge nell’ottica della salvaguardia del territorio e del comparto sanitario. In attesa di quello che sarà l’ospedale unico Eboli – Battipaglia.