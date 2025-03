Eboli inserita nel “Cammino di San Matteo”

Si è tenuto ieri l’incontro del Forum degli Assessori al Turismo della provincia di Salerno, si è discusso di tematiche cruciali quali accessibilità, promozione integrata, digitalizzazione e accoglienza. È stata evidenziata la necessità di una sinergia tra enti pubblici, privati e comunità locali per migliorare la qualità e l’accessibilità dell’offerta turistica.

L’evento ha rappresentato un’opportunità per esplorare nuove strategie volte alla valorizzazione del territorio, puntando su esperienze immersive e sostenibili capaci di attrarre visitatori.

Le novità

«Un risultato significativo dell’incontro è stato l’inserimento della nostra città nel suggestivo “Cammino di San Matteo”, un percorso che parte dal Comune di Casal Velino e arriva a Salerno, attraversando anche Eboli. – ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico Vincenzo Consalvo – A nome dell’amministrazione comunale, esprimo gratitudine all’Assessore al Turismo della Provincia di Salerno e all’Assessore al Turismo del Comune di Salerno per aver reso possibile questo importante riconoscimento, coinvolgendo il nostro Comune fin dall’inizio».

«L’Open Outdoor Experiences” – conclude l’Assessore Consalvo – è stato un evento di grande valore per il Forum degli Assessori al Turismo, offrendo una preziosa opportunità di confronto con i principali attori del settore e individuando occasioni di collaborazione per promuovere un turismo outdoor sostenibile e di qualità».

Anche il Capogruppo di Eboli 3.0, Matteo Balestrieri, presente all’incontro, ha voluto sottolineare l’importanza del Forum degli Assessori al Turismo della Provincia di Salerno e il grande lavoro svolto dall’Assessore Consalvo per ottenere un risultato di prestigio per la nostra città: «L’inserimento di Eboli nel Cammino di San Matteo rappresenta un’opportunità straordinaria per la valorizzazione turistica e culturale del nostro territorio. Questo traguardo è il frutto di un lavoro attento e costante dell’Assessore Consalvo, che ha saputo creare le giuste condizioni affinché Eboli potesse entrare in questo circuito di rilievo. La nostra città ha un patrimonio storico, artistico e paesaggistico di enorme valore, e grazie a iniziative come questa possiamo promuoverlo con maggiore efficacia, attrarre visitatori e generare nuove opportunità di sviluppo».

«Siamo convinti – aggiunge il Sindaco di Eboli Mario Conte – che il turismo attivo rappresenti una leva strategica per lo sviluppo dei nostri territori. Ci impegneremo a sostenere le iniziative che valorizzano il patrimonio naturale e storico, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali».