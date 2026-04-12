Eboli, iniziano le operazioni di disinnesco: droni in volo e zona rossa blindata

Le attività di bonifica del territorio sono entrate nel vivo questa mattina alle ore 8:00. I militari del Genio Guastatori hanno dato ufficialmente inizio alle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in località Serracapilli, un intervento delicato che richiede la massima precisione e il coordinamento tra i diversi corpi dello Stato coinvolti nella messa in sicurezza dell’area.

Monitoraggio aereo e controllo del territorio

Per garantire l’assoluta integrità della zona rossa, le autorità hanno messo in campo tecnologie avanzate di sorveglianza. I droni dei Vigili del Fuoco stanno sorvolando l’intero perimetro interdetto, monitorando costantemente dall’alto che non vi siano intrusioni o situazioni di rischio impreviste. Questo dispiegamento garantisce una visione in tempo reale fondamentale per il successo della bonifica, permettendo agli specialisti di operare in un contesto protetto e controllato.

Viabilità e flussi di traffico

Nonostante l’imponenza delle operazioni e le restrizioni vigenti, la situazione della circolazione stradale non presenta particolari criticità. Il traffico risulta regolare sulla maggior parte delle arterie principali, fatta eccezione per alcune leggere code segnalate in prossimità dell’uscita dell’autostrada A2 di Battipaglia. La situazione rimane comunque sotto osservazione per evitare congestionamenti che potrebbero ostacolare i mezzi di soccorso o il regolare deflusso dei veicoli.

Coordinamento istituzionale e centri operativi

Il centro nevralgico della gestione dell’emergenza è situato presso la Prefettura, dove è attivo il Cgs. Qui è presente il Sindaco Mario Conte, impegnato nel coordinamento diretto delle operazioni. Parallelamente, il Comune di Eboli ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) all’interno dell’aula consiliare. Il Coc mantiene un collegamento costante sia con gli uffici prefettizi che con le Forze dell’ordine dispiegate sul territorio, assicurando un flusso informativo continuo e una risposta immediata a qualsiasi esigenza logistica o di pubblica sicurezza.