Attualità

Eboli, iniziano le operazioni di disinnesco: droni in volo e zona rossa blindata

Al via alle 8:00 la bonifica dell'ordigno bellico a Serracapilli. Operazioni coordinate dal Genio Guastatori e monitoraggio con droni. Traffico regolare con lievi rallentamenti a Battipaglia

Redazione Infocilento

Le attività di bonifica del territorio sono entrate nel vivo questa mattina alle ore 8:00. I militari del Genio Guastatori hanno dato ufficialmente inizio alle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in località Serracapilli, un intervento delicato che richiede la massima precisione e il coordinamento tra i diversi corpi dello Stato coinvolti nella messa in sicurezza dell’area.

Monitoraggio aereo e controllo del territorio

Per garantire l’assoluta integrità della zona rossa, le autorità hanno messo in campo tecnologie avanzate di sorveglianza. I droni dei Vigili del Fuoco stanno sorvolando l’intero perimetro interdetto, monitorando costantemente dall’alto che non vi siano intrusioni o situazioni di rischio impreviste. Questo dispiegamento garantisce una visione in tempo reale fondamentale per il successo della bonifica, permettendo agli specialisti di operare in un contesto protetto e controllato.

Viabilità e flussi di traffico

Nonostante l’imponenza delle operazioni e le restrizioni vigenti, la situazione della circolazione stradale non presenta particolari criticità. Il traffico risulta regolare sulla maggior parte delle arterie principali, fatta eccezione per alcune leggere code segnalate in prossimità dell’uscita dell’autostrada A2 di Battipaglia. La situazione rimane comunque sotto osservazione per evitare congestionamenti che potrebbero ostacolare i mezzi di soccorso o il regolare deflusso dei veicoli.

Coordinamento istituzionale e centri operativi

Il centro nevralgico della gestione dell’emergenza è situato presso la Prefettura, dove è attivo il Cgs. Qui è presente il Sindaco Mario Conte, impegnato nel coordinamento diretto delle operazioni. Parallelamente, il Comune di Eboli ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) all’interno dell’aula consiliare. Il Coc mantiene un collegamento costante sia con gli uffici prefettizi che con le Forze dell’ordine dispiegate sul territorio, assicurando un flusso informativo continuo e una risposta immediata a qualsiasi esigenza logistica o di pubblica sicurezza.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.