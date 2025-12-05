Eboli: incidente sulla SS18, tre veicoli coinvolti. Traffico in tilt

Incidente stradale questa sera sulla SS18. È successo tra Capaccio Paestum ed Eboli dove si è verificato un tamponamento tra tre veicoli: una Volkswagen, una Fiat Panda e una Citroen C3.

Sul posto i carabinieri della stazione di Santa Cecilia che hanno dovuto ricostruire la dinamica del sinistro. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma notevoli sono stati i problemi alla circolazione.

Durante gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e fino alla rimozione dei veicoli, infatti, è stato necessario transitare a senso unico alternato con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.