Eboli: incidente sulla SS18, tre veicoli coinvolti. Traffico in tilt

Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Lunghe code in entrambi i sensi di marcia

A cura di Ernesto Rocco

Incidente stradale questa sera sulla SS18. È successo tra Capaccio Paestum ed Eboli dove si è verificato un tamponamento tra tre veicoli: una Volkswagen, una Fiat Panda e una Citroen C3. 

Sul posto i carabinieri della stazione di Santa Cecilia che hanno dovuto ricostruire la dinamica del sinistro. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma notevoli sono stati i problemi alla circolazione.

Durante gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e fino alla rimozione dei veicoli, infatti, è stato necessario transitare a senso unico alternato con lunghe code in entrambi i sensi di marcia. 

