Eboli: incidente a Santa Cecilia, muore noto ristoratore del posto

Incidente stradale intorno all’una della notte appena trascorsa in località Santa Cecilia. Un noto ristoratore del posto ha perso la vita in un incidente stradale.

La dinamica

Giovanni D’A. era a bordo della sua moto in compagnia della compagna quando per cause in corso di accertamento sarebbe avvenuta una collisione tra la moto e un altro veicolo.

Il rumore sordo, le urla strazianti e il panico.

Immediatamente lanciato l’allarme sul posto sono giunti i soccorritori e le forze dell’ordine. Trasferito presso l’ospedale di Eboli in condizioni già gravi purtroppo per i camici bianchi non c’è stato nulla da fare che constatare il decesso.

Per la donna, invece, a quanto pare solo qualche frattura e numerose ecchimosi.

Sequestrata la salma, indagini in corso.

Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la zona e provveduto a regolamentare il traffico che lungo l’asse viario della Statale 18 soprattutto in estate è sempre molto intenso.

Il lutto

Eboli piange un’altra vittima della strada. Giovanni era molto conosciuto in città e nella frazione di Santa Cecilia per la sua attività di ristoratore.

Cordoglio e vicinanza ha espresso anche il Sindaco di Eboli Mario Conte, amico della famiglia.