Eboli: Incetta di premi e riconoscimenti per gli studenti del Liceo Musicale dell’IIS “Perito-Levi”

Belle soddisfazioni per gli alunni del Liceo Musicale dell’IIS “Perito-Levi” di Eboli, diretto dal Dirigente Scolastico, Laura Cestaro, al 3° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “A. Vivaldi”, tenutosi a Sapri nei giorni scorsi e organizzato dall’Associazione Musicale “A.Vivaldi” di Sapri, presieduta da Giovanni Marotta, dal Conservatorio Statale di Musica “G.Martucci” di Salerno e il Comune di Sapri.

Un Concorso che in pochi anni è divenuto uno dei punti di riferimento per i giovani musicisti italiani e internazionali. In sei giorni di esibizioni si sono alternati sul palco dell’Auditorium “Giuseppe Cesarino” di Sapri, centinaia di giovani talenti musicali, sotto la Direzione Artistica del Maestro Angelo Zupi Castagno.

Il Liceo Musicale del “Perito-Levi” di Eboli ha ancora una volta dimostrato la qualità dei suoi allievi e la bontà del percorso portato avanti dall’ottimo corpo docenti dell’Istituto, fatto di musicisti e insegnanti di assoluto valore.



Tutto ciò ha portato i ragazzi del “Perito-Levi” a conquistare a Sapri ben 5 Primi Premi Assoluti, 12 Primi Premi e 6 Secondi Premi. Risultati che vanno a confermare quanto il Liceo Musicale ebolitano sta costruendo nel corso degli anni.

I premiati

Sono stati premiati con il Primo Premio Assoluto: l’Ensemble Corale nella sezione Canto, Sharon Di Cunzolo nella sezione Canto Solisti, nella sezione Sassofono, premiati sia l’Ensemble che il solista Maria Lanzetta e, infine, nella sezione Percussioni Solisti, Alex Rosamilio.

Primi Premi sono andati a: Francesco Apolito e Francesco Trotta nella sezione Sassofono-Pianoforte, al Trio Musica da Camera composto da Luana Celetta, Marco Buccella e Davide Gardini nella sezione Tromba-Trombone-Pianoforte, Damiano Petito nella sezione Chitarra Solisti, all’Ensemble di Archi nella apposita sezione, Mariano Mirra e Claudio Letteriello nella sezione Canto Solisti, Loris Sica nella sezione Clarinetto Solisti, Francesco Alfano e Annarita Caiazzo nella sessione Sassofono Solisti, all’Ensemble di Percussioni nell’apposita sezione, Rita Buoninfante e Giulia Morrone nella sezione Percussioni Solisti.

Secondi Premi a: Davide Gardini e Francesco Trotta nella sezione Pianoforte Solisti, Pasquale Di Dio e Giorgia Cerzosimo nella sezione Clarinetto Solisti, Isabella Giardini e Luana Celetta nella sezione Tromba Solisti.

Un grande plauso va ai docenti che hanno seguito e preparato i giovanissimi musicisti: Antonella De Chiara, Alessandra Totoli, Filomena Rega, Elio Postiglione, Elisa Sessa, Manuela Cardaropoli, Maria Anna Natale, Vincenzo Panza, Stefano De Rosa, Pierpaolo Iemmo, Sergio Caggiano, Francesca Giglio, Vincenzo Autuori, Giuseppe Del Plato, Antonio De Falco ed Emilio Lullo.

Le dichiarazioni

“Il successo ottenuto da così tanti nostri studenti nell’ambito del prestigioso Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Sapri – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, Laura Cestaro – conferma la qualità del percorso fatto da questi alunni all’interno del nostro Istituto, dove il Liceo Musicale convive con positive e fruttuose interazioni con il Liceo Classico, il Liceo Classico Europeo e il Liceo Artistico. Fondamentale, dunque, per il raggiungimento di questi e tanti altri positivi risultati – ha proseguito la Dirigente Scolastica – l’esperienza maturata presso questa scuola: qui i giovani talenti sono stati preparati da tutti i docenti di indirizzo, in particolare dai docenti di esecuzione ed interpretazione, per affrontare con la maturità artistica necessaria il repertorio di riferimento”.