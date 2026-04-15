Attualità

Eboli, il relitto della Mensh II resta un fantasma sulla spiaggia: l’ira di Borrelli contro il degrado

A cinque anni dal naufragio, la Mensh II inquina ancora il litorale di Eboli. Il deputato Borrelli attacca: "Uno scandalo inaccettabile, lo Stato intervenga subito"

Antonio Elia
Relitto Mensh

A quasi cinque anni dal naufragio, la Mensh II è ancora arenata sulla spiaggia libera di Eboli, ridotta a un relitto che continua a deteriorarsi tra plastica, metallo e materiali inquinanti. Nonostante ordinanze e segnalazioni istituzionali, la rimozione non è mai avvenuta. L’estate si avvicina e la spiaggia sarà presto frequentata dai bagnanti, rendendo la situazione non più sostenibile.

I rischi per l’ambiente e la sicurezza dei cittadini

Il relitto rappresenta un grave rischio ambientale a causa del continuo rilascio di microplastiche nell’ecosistema marino. Oltre al danno ecologico, la struttura fatiscente costituisce un pericolo per la sicurezza dei cittadini e un evidente segno di degrado del litorale, proprio in un’area che dovrebbe puntare sulla valorizzazione turistica.

L’affondo di Francesco Emilio Borrelli: “Ora basta scuse”

“È uno scandalo inaccettabile – dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli –. Siamo nel 2026 e stiamo ancora parlando di un relitto del 2021. Se questa barca fosse finita nel porto di una località d’élite, sarebbe stata rimossa in 48 ore. Qui lo Stato sembra essersi arreso a una società straniera che ignora le leggi italiane. Chiediamo che il Ministero dell’Ambiente e la Guardia Costiera intervengano subito: si rimuova il relitto e si addebitino le spese ai proprietari, senza più scuse”.

Verso la stagione balneare 2026: l’appello della comunità

La comunità locale chiede interventi immediati in vista della stagione balneare 2026. Con il passare del tempo, l’azione degli agenti atmosferici rende il recupero sempre più complesso e urgente: la bonifica integrale del tratto di spiaggia libera non è più rinviabile per restituire decoro e sicurezza a cittadini e turisti.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.