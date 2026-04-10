Eboli: Il MOA protagonista al Freedom for Italy – Conferenza “Libertà per l’Italia”

A Roma, venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia (Via Venti Settembre, 2), si terrà la conferenza internazionale “Freedom for Italy – Libertà per l’Italia”, un’importante occasione di confronto e collaborazione tra istituzioni e realtà museali impegnate nella valorizzazione della storia della Seconda Guerra Mondiale.

Il MOA – Museo dell’Operazione Avalanche di Eboli, rappresentato dal suo direttore cav. Marco Botta, è stato invitato a partecipare e intervenire all’evento. Il dott. Marco Botta sarà tra i 24 relatori di alto profilo, in rappresentanza di prestigiosi musei italiani dedicati al secondo conflitto mondiale.

L’evento

In particolare, il dott. Botta sarà relatore nella Sessione III, dedicata al tema “Lo sbarco a Salerno”, uno degli episodi chiave della campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

“È un onore raccontare il MOA nell’ambito di un così importante evento internazionale e in un contesto così prestigioso. Partecipare a questa conferenza rappresenta un’occasione unica per valorizzare la memoria storica e condividere l’esperienza del nostro museo con istituzioni e colleghi provenienti da tutta Italia.”, ha dichiarato il cav. Marco Botta.

L’iniziativa mira a costruire una rete solida tra i musei e gli enti culturali italiani, favorendo lo scambio di competenze, progetti e strategie per la promozione della memoria storica.

La conferenza sarà presieduta dal Professor Marco Altobello, curatore del MATA di Campomarino e attivo ambasciatore del settore museale italiano dedicato alla storia della Seconda Guerra Mondiale.

L’evento si preannuncia come un momento di grande rilevanza culturale e scientifica, capace di rafforzare il dialogo tra i principali attori impegnati nella conservazione e diffusione della memoria storica del nostro Paese.