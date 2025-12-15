Eboli, il Liceo Scientifico “A. Gallotta” porta in scena un classico senza tempo: Lysistrata

L'appuntamento è per domani, martedì 16 dicembre alle ore 18:30

A cura di Silvana Scocozza
Palcoscenico Teatro

Donna di pace” Lysistrata è la donna che, nell’Atene di Aristofane, sceglie il coraggio della pace contro la follia della guerra, affidando alla forza collettiva delle donne il compito di fermare i conflitti. Una figura antica e sorprendentemente attuale, simbolo di responsabilità, dialogo e disobbedienza civile. Da questa vicenda prende forma “Lysistrata. Donna di pace”, lo spettacolo che la Compagnia del Gallotta, laboratorio teatrale del Liceo Scientifico “A. Gallotta” di Eboli, porterà in scena domani, martedì 16 dicembre alle ore 18.30 nel Cinema Teatro Italia di Eboli.

Un classico senza tempo

E’ una commedia i cui punti di forza si ritrovano nella forza delle donne e nel fatto che la guerra non appannaggio esclusivo degli uomini, ma interessa soprattutto le donne in quanto madri, mogli e figlie. Il testo, riadattato non presenta solo lo sciopero dell’amore, ma le donne costruttrici e custodi di pace. La rappresentazione è il risultato di un percorso educativo e artistico condiviso, che ha coinvolto studenti e studentesse in un lavoro corale di studio, interpretazione e movimento scenico.

Sotto la regia di Vito Cesaro e con le coreografie di Manuela Galasso, i ragazzi hanno affrontato un testo classico trasformandolo in occasione di crescita culturale, espressiva e civile. «Il progetto conferma il valore del teatro come strumento formativo, capace di sviluppare consapevolezza, senso critico e lavoro di gruppo, e testimonia l’impegno del Liceo Scientifico “A. Gallotta” nel promuovere una scuola aperta, creativa e attenta ai linguaggi della contemporaneità», fanno sapere i protagonisti del progetto del Liceo ebolitano guidato dalla dirigente Anna Gina Mupo.

Gli alunni partecipanti

In scena, nel ruolo di attori: Anaei Miruna Nicoleta, Apicella Mattia, Cuomo Antonio, D’Ambrosio Romeo, Gaeta Anna Lucia, Garippa Salvatore, Germano Elvira Maria, Mauriello Gabriele, Mirra Daniele Carmine, Moccadlo Alessio, Ragusa Sofia, Ruggia Donato, Vertuccio Ivan Rosario, Vignes Christian, Vigile Angela.

In scena, nel ruolo di ballerine: Alfano Carlotta, Altieri Chiara, Cataldo Giorgia, Chiumento Carmen, Cuna Alessandra, De Leo Francesca, Di Benedetto Noemi, Cugno Siria, Maccella Rita, Manzione Alessandra, Moscarelli Giusy, Marcantuono Simona, Staiano Federica.

