Eboli: hashish nascosto nelle ruota di scorta, arrestato 49enne

Un uomo è finito in carcere. Nell'autovettura trovati oltre 5,6 chilogrammi di droga

A cura di Redazione Infocilento
Polizia Stato

Nel pomeriggio del 22 ottobre, nel corso di un servizio congiunto di vigilanza stradale, la Polizia di Stato, con agenti della Polizia Stradale di Angri ed Eboli, hanno proceduto al controllo di un’autovettura condotta da un uomo di 49 anni.

I controlli e la scoperta della droga

Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori è stata attirata da alcune anomalie riscontrate sulla ruota di scorta, che presentava caratteristiche difformi rispetto agli altri pneumatici e non conformi a quanto indicato sulla carta di circolazione.

Insospettiti da tale circostanza, gli agenti hanno approfondito i controlli, rinvenendo all’interno dell’autovettura 56 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 5,6 chilogrammi.

L’uomo, che viaggiava da solo, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità o collegamenti con altre persone

