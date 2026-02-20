Eboli, “Filo Rosso – Laboratorio di cucito sociale”: presentato il progetto della CRI di Serre

Si è svolto a Santa Cecilia, nel comune di Eboli, il laboratorio di cucito solidale promosso dalla Croce Rossa Italiana – Nazionale e progettato dal Comitato CRI di Serre. Il percorso, denominato “Filo Rosso”, nasce con un obiettivo chiaro e concreto: favorire l’inclusione lavorativa delle donne, valorizzando competenze, creatività e autonomia attraverso il cucito come strumento di riscatto sociale.

La presentazione ufficiale

La presentazione del progetto ha rappresentato un momento di forte partecipazione e condivisione per l’intera comunità di Santa Cecilia. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutte le Autorità Militari, Civili e Religiose presenti, nonché ai cittadini del territorio che, come sempre, non fanno mancare il loro prezioso supporto alle iniziative solidali.

I ringraziamenti

Un grazie speciale la Cri di Serre lo ha rivolto alla: “Vice Presidente Nazionale CRI, Debora Diodati, per l’attenzione e la vicinanza dimostrate verso le attività del Comitato di Serre, e al Delegato Nazionale all’Inclusione Sociale, Andrea Vulturnino, per la sua presenza significativa. Riconoscenza anche al Presidente Regionale CRI Campania, Stefano Tangredi, e all’intero Consiglio Direttivo Regionale per aver partecipato e sostenuto con convinzione il progetto”.

Non ultimi, ma fondamentali, i volontari del: “Comitato CRI di Serre: ancora una volta hanno dimostrato dedizione, professionalità e un cuore grande, rendendo possibile un’iniziativa che intreccia solidarietà, inclusione e futuro”. Il “Filo Rosso” continua così a cucire legami, opportunità e speranza.